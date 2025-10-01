Lady Gaga promete se apresentar pelos próximos 20 anos

Lady Gaga reafirmou sua conexão única com os fãs ao declarar que pretende continuar se apresentando por pelo menos mais duas décadas. Aos 39 anos, a estrela pop revelou durante show no The O2, em Londres, que tem o desejo de manter sua carreira ativa até perto dos 60 anos, reforçando o compromisso de sempre retornar aos palcos para celebrar a música e o vínculo construído ao longo da trajetória.

A artista, conhecida por suas performances intensas e pela dedicação ao público, emocionou os presentes ao dizer: “Já se passaram quase 20 anos, e eu prometo que farei muito mais música. Em toda cidade que vou, faço um pacto: se eu voltar daqui a 20 anos, você vai ao show? Estarei aqui, não importa o que aconteça.”

O anúncio aconteceu durante a turnê The Mayhem Ball, que tem lotado arenas pelo mundo. Gaga deixou claro que, mesmo após duas décadas de sucesso, ainda se sente profundamente agradecida e motivada pelo apoio dos fãs.

Desde o início de sua carreira, no fim dos anos 2000, Lady Gaga construiu um império musical baseado não apenas em hits globais, mas também em uma relação genuína com seu público. Em Londres, a cantora destacou a felicidade que ainda sente ao ver arenas cheias: “É um prazer estar aqui. Obrigada por comprarem um ingresso para ver nosso show. Já faz quase 20 anos que estamos juntos, dá para acreditar?”

Essa gratidão traduz a essência de sua jornada. Gaga, que revolucionou a indústria com álbuns como The Fame, Born This Way e Chromatica, se mantém relevante tanto pela música quanto pela autenticidade. Ao longo dos anos, ela mostrou resiliência diante de desafios pessoais e profissionais, transformando cada experiência em arte e inspiração para milhões de seguidores.

Lady Gaga: Cancelamentos, desafios e o cuidado com a voz

Apesar do pacto com os fãs, a carreira de Lady Gaga também enfrenta momentos delicados. No início de setembro, a artista precisou cancelar uma apresentação em Miami, Flórida, quando parte do público já havia entrado no Kaseya Center. Em um comunicado emocionado no Instagram, explicou que a decisão foi tomada por recomendação médica, devido à tensão em suas cordas vocais.

“Durante o ensaio e o aquecimento vocal, minha voz estava extremamente tensa. Meu médico e meu preparador vocal me aconselharam a não seguir adiante. Sei que muitos ficaram decepcionados, mas preciso proteger minha saúde para não comprometer o futuro das apresentações,” escreveu Gaga.

Mesmo diante da frustração dos fãs, a cantora reforçou seu amor pelo público e garantiu que prioriza o cuidado para poder entregar shows exigentes e memoráveis. A sinceridade de seu pedido de desculpas foi recebida com compreensão, confirmando a relação de confiança construída ao longo dos anos.

Lady Gaga, que já soma quase 20 anos de carreira, mostra que ainda tem muito a oferecer à música. Ao prometer mais duas décadas de apresentações, a artista reafirma não apenas sua longevidade no cenário musical, mas também o compromisso inabalável com os fãs que a acompanham desde o início. Entre gratidão, desafios e novos projetos, Gaga segue consolidando seu legado como uma das maiores estrelas do entretenimento mundial.