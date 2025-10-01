Dolly Parton esclarece ausência no Governors Awards 2025

Dolly Parton, um dos maiores ícones da música country, voltou a ser notícia nesta semana após confirmar que não estará presente no Governors Awards 2025, em Hollywood. A ausência levantou rumores de que a decisão estaria ligada a problemas de saúde, já que recentemente a cantora de 78 anos precisou adiar apresentações em Las Vegas.

No entanto, sua equipe fez questão de desmentir as especulações e esclarecer a real motivação.

De acordo com representantes da artista, a decisão de não comparecer à cerimônia já havia sido comunicada à Academia em junho, bem antes de Parton precisar lidar com questões médicas. O motivo seria apenas um conflito de agenda, e não a condição de saúde da cantora. Ainda assim, Dolly fará parte do evento de maneira especial: ela gravará um discurso de aceitação em Nashville, que será exibido durante a noite de gala.

Homenagem e legado de Dolly Parton

Este ano, Dolly Parton receberá o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, reconhecimento concedido a personalidades que utilizam sua fama e influência para apoiar causas sociais e humanitárias. A artista se junta a nomes como Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas, que receberão o Oscar honorário em 2025.

A escolha de Parton para a homenagem não é surpresa. Além de sua brilhante carreira musical, marcada por clássicos como Jolene e I Will Always Love You, a cantora construiu um legado fora dos palcos por meio de ações filantrópicas. Entre os projetos mais conhecidos está a Imagination Library, iniciativa que já distribuiu milhões de livros para crianças em idade escolar nos Estados Unidos e em outros países.

Mesmo sem estar fisicamente presente em Hollywood, a contribuição de Dolly Parton para a música e para a sociedade será celebrada por colegas de profissão, fãs e autoridades do cinema. O discurso gravado promete ser um dos momentos mais aguardados da cerimônia.

Embora sua ausência no Governors Awards não tenha relação com o tema, Dolly Parton realmente enfrentou problemas de saúde nos últimos meses. Em setembro, a cantora anunciou pelas redes sociais o adiamento de uma série de shows em Las Vegas, explicando que precisaria passar por procedimentos médicos recomendados por seus médicos.

A decisão gerou preocupação entre fãs, especialmente porque 2025 já tem sido um ano desafiador para a artista. Em março, Dolly perdeu seu marido Carl Dean, com quem foi casada por quase 60 anos. A morte abalou profundamente a cantora, que chegou a compartilhar com o público como o apoio dos fãs tem sido essencial para enfrentar o luto.

Ainda assim, Dolly Parton segue mostrando resiliência. A cantora afirmou que está determinada a se recuperar plenamente para retomar seus compromissos musicais e continuar escrevendo novos capítulos em sua carreira. O adiamento dos shows foi encarado como uma medida de cuidado, e não de encerramento das atividades.

Mesmo diante das especulações, Dolly Parton mantém a postura firme e positiva que a consagrou ao longo das décadas. Ao esclarecer os rumores sobre sua ausência no Governors Awards 2025, a estrela reforça que continua ativa, relevante e dedicada tanto à música quanto às causas que defende. O prêmio humanitário apenas confirma a importância de sua trajetória, que vai muito além dos palcos e das fronteiras do country norte-americano.