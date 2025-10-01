Perrie Edwards fala pela primeira vez sobre perda gestacional traumática

Perrie Edwards, integrante do grupo Little Mix, rompeu o silêncio sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal. Em entrevista à Glamour UK, a cantora de 32 anos revelou detalhes sobre a perda de um bebê durante a gestação, apenas alguns meses após dar à luz seu primeiro filho, Axel, hoje com quatro anos.

A artista, que é noiva do jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain, contou que percebeu a gravidade da situação quando notou a mudança no comportamento de seu médico.

“Ele sempre foi alegre e otimista, mas naquele dia ficou sério, quase não disse nada. Eu sabia que havia algo errado. Depois que explicou a situação, fiquei completamente surda, como se tivesse saído do meu corpo. Só chorei. Alex precisou dirigir de volta para casa, mesmo abalado”, relembrou.

Segundo Edwards, os exames anteriores mostravam resultados normais, o que tornou a notícia ainda mais devastadora. “Parecia que veio do nada. Até a consulta das 22 semanas tudo estava bem, e de repente nosso mundo desmoronou. Foi extremamente traumático.”

“Meu corpo estava pronto, mas o bebê não estava mais lá”

Dias após a perda, a cantora também enfrentou o impacto físico do luto.

“Lembro-me de estar no chuveiro quando meu leite desceu. Saí correndo e chamei minha mãe. Ela me disse que isso era esperado, mas eu não estava preparada. Foi cruel. Meu corpo estava pronto para receber o bebê, mas ele já não estava comigo. Isso me despedaçou.”

Apesar do sofrimento, Edwards destacou a importância do apoio que recebeu do noivo. “Temos muita sorte de ter um ao outro. Ele tentou ser forte por mim, mas sei que também estava traumatizado. Foi uma dor compartilhada.”

O casal, que vive junto em Londres, já havia enfrentado outras perdas gestacionais. Edwards afirma que, mesmo com a dor, a experiência os aproximou ainda mais.

“Eu sempre perguntava a ele: ‘Você está bem?’. E ele respondia: ‘Não se trata de mim’. Mas eu dizia: ‘Sim, é sobre nós dois. Perdemos juntos’. Ele segurava as emoções, mas eu sei que estava destruído por dentro.”

Perrie Edwards dedica música às amigas de Little Mix

A cantora Perrie Edwards, ex-integrante do grupo Little Mix, lançou seu primeiro álbum solo na carreira. Intitulado Perrie, o disco conta com 16 faixas distribuídas em 49 minutos de duração. Durante um evento de promoção do álbum, a artista apresentou algumas de suas músicas, proporcionando ao público momentos de grande emoção e intimidade. Entre as canções interpretadas, uma chamou atenção especial: “Goodbye My Friend”, faixa que revelou ter sido dedicada às amigas e ex-integrantes do grupo, Jade Thirwall e Leigh-Anne.

Ao falar sobre a inspiração por trás da música, Perrie Edwards compartilhou com sinceridade os sentimentos que a motivaram a compor a faixa. Ela explicou como a amizade entre as três foi determinante para a experiência única que tiveram juntas na banda e como essa ligação continua sendo importante em sua vida pessoal.

“Escrevi uma música sobre o amor que sinto por JADE e Leigh. Sinto que tudo o que vivemos juntas na banda não teria sido tão divertido, emocionante e gratificante se não fossem juntas.”

Mais adiante, Perrie refletiu sobre a importância dessa amizade e sobre como sente uma felicidade imensa ao ver suas amigas alcançando sucesso e momentos de realização pessoal. A cantora deixou claro que essa conexão vai muito além de qualquer experiência profissional, sendo uma fonte constante de inspiração e alegria em sua vida.

“Então, escrevi uma canção de amor dedicada às minhas garotas, porque eu simplesmente as adoro demais. Ver elas se saindo bem, felizes e alcançando sucesso me deixa ainda mais feliz do que eu poderia imaginar agora. Eu simplesmente amo isso, e amo elas.”

“Goodbye My Friend” é a faixa de encerramento do álbum e, desde o lançamento, figura entre as mais populares do registro, contabilizando mais de 141 mil reproduções. Entretanto, o maior sucesso do novo álbum de Perrie é a faixa “Forget About Us”, que já acumula mais de 30 milhões de streams na plataforma de streaming Spotify, consolidando o impacto e a relevância de seu trabalho solo.