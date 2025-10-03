Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (3/10)

“SEXTOU”

Data estelar: Lua Vazia das 15h14 até 23h08 HBr

“Sextar” é preciso, porque o ser humano não é definido pela sua condição dentro do sistema produtivo econômico que o trata como mera engrenagem, mas pelo tipo de relacionamento que conseguir construir com esse mistério que chamamos de Vida, sem saber muito bem o que dizemos.

Enquanto funcionamos produtivamente não nos sobra tempo para refletir ou filosofar sobre as questões básicas da existência, para isso precisamos de ócio, e o praticar sem culpa de deixarmos de lado questões aparentemente mais importantes, porque produtivas.

Aproveitando, por isso, que a Lua Vazia coincide com a perspectiva de “sextar”, o melhor a fazer é se livrar das tarefas obrigatórias até o início do período de Lua Vazia, e a partir de então, se dedicar sem pudor ao exercício da despreocupação.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo que você ouve parece sensato e orientador, porém, nesta parte do caminho é essencial que você siga pela linha que sua própria alma determinar, mesmo que para isso você contrarie o que todas as pessoas dizem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que sempre deu certo não tem razão de continuar assim, porque o cenário mudou e você precisa buscar instrumentos mais eficientes para dar conta do recado. Evite continuar repetindo o mesmo para dar certo. Não vai.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A criatividade é sagrada, porém, mesmo que cumprir protocolos e obrigações pareça profano, esses movimentos são necessários, e de vez em quando, como agora, é melhor preferir seguir por essa linha de atuação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem sempre dá para ver os resultados de forma imediata, porque há momentos, como agora, em que isso seria impossível. Portanto, nem vale a pena pretender resultados imediatos, melhor se dedicar a plantar sementes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que a perspectiva seja encontrar impedimentos e obstáculos, mesmo assim é preciso que você coloque sobre a mesa suas pretensões e demandas. Assim, pelo menos, uma negociação vai ser iniciada, sem hora para terminar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando perceber que está difícil convencer as pessoas a se unirem ao seu caminho, continue em frente com suas pretensões, porém, sem as deixar de lado, apenas dando o exemplo de como fazer as coisas direito. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que você acha que não vai precisar mais é provável que ainda seja útil. Não se trata de ficar acumulando tralha, mas tampouco de se desfazer precipitadamente de instrumentos que ainda seriam úteis. Observe.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto sua alma não puder ser franca e direta na exposição de suas pretensões, melhor você se abster de fazer uso de artimanhas, porque apesar de essas acenarem com facilidades, na prática, não seria nada disso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É importante as pessoas se entenderem, mas não ao ponto em que se tenha de abrir mão de princípios enraizados na alma, porque se isso acontecer a perspectiva a longo prazo não será boa. Cuide de seus princípios.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não se trata de que os resultados sejam positivos, se trata de que, nesta parte do caminho, se você não tentar inovar algumas das estratégias que sempre usa, o meio do campo vai embolar e o estresse será grande.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Viver em condições aquém do que seus desejos pretendem acaba produzindo emoções que apequenam, mas é importante não desistir e seguir em frente, porque ninguém nasce entre o céu e a terra para se frustrar. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cuide para não se deixar tomar por preocupações que podem ser até reais e cheias de argumentos, mas que no momento não poderiam ser solucionadas. É importante preservar mente e coração leves e graciosos. É por aí.