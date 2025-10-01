Cardi B domina Billboard com 16 músicas de “AM I THE DRAMA?”

O lançamento do mais recente álbum de Cardi B, “AM I THE DRAMA?”, vem transformando a carreira da rapper em um verdadeiro fenômeno musical. Na última semana, a artista alcançou uma marca impressionante ao colocar 16 faixas simultaneamente na Billboard Hot 100, a principal parada de singles dos Estados Unidos. Esse feito consolida o álbum não apenas como sucesso de crítica, mas também como destaque absoluto de consumo e streaming.

A música mais bem posicionada nesta semana é “Safe”, com participação de Kehlani, estreando em 26º lugar. Outras faixas de destaque incluem “Magnet” (37º), “Outside” (42º) e “Pick It Up” com Selena Gomez, que estreou em 45º. A diversidade de colaborações e estilos presentes no disco contribui para o amplo alcance das músicas, que agradam tanto ao público do rap quanto aos fãs de pop e R&B.

Vale destacar que “AM I THE DRAMA?” já rendeu 18 entradas no Hot 100, considerando os sucessos anteriores da rapper, “WAP” e “Up”, que lideraram a parada em 2020 e 2021, respectivamente. Com isso, Cardi B expande seu histórico na Billboard, chegando a 65 entradas na Hot 100 ao longo de sua carreira. Entre essas faixas, cinco atingiram o topo da lista e 13 chegaram ao Top 10, reforçando o impacto contínuo da artista na indústria musical.

O sucesso do álbum não se limita à Billboard. Em apenas dez dias após o lançamento, “AM I THE DRAMA?” recebeu o certificado de duas vezes platina nos Estados Unidos, consolidando ainda mais a relevância de Cardi B no cenário musical. O disco padrão conta com 23 faixas, e a consistência do conteúdo mostra a capacidade da rapper de criar músicas que geram engajamento em massa em plataformas digitais, rádios e playlists de streaming.

Cardi B: Impacto e repercussão

O desempenho de “AM I THE DRAMA?” representa mais do que números expressivos: é um reflexo do poder cultural de Cardi B. O alcance do álbum evidencia como a artista consegue unir fãs de diferentes gêneros e faixas etárias, mantendo-se relevante em um mercado altamente competitivo. A combinação de letras ousadas, batidas contagiantes e colaborações estratégicas torna cada faixa uma oportunidade de se conectar com o público de maneira única.

Além disso, a presença de múltiplas músicas no Hot 100 contribui para o fortalecimento da imagem de Cardi B como uma das artistas mais influentes do rap contemporâneo. A rapper consegue equilibrar consistência artística com apelo comercial, provando que a indústria reconhece sua relevância tanto em vendas físicas quanto em streaming digital.

Com a trajetória que inclui sucessos históricos e recordes inéditos, “AM I THE DRAMA?” confirma Cardi B como uma referência essencial da música atual. O álbum não apenas marca um novo capítulo na carreira da rapper, mas também reforça seu papel como força cultural capaz de dominar rankings, inspirar fãs e ditar tendências em escala global.