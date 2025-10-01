Doja Cat revela jogo inusitado e anuncia turnê do álbum “Vie” no Brasil

A cantora e rapper Doja Cat voltou a ser destaque na cena internacional após protagonizar um momento descontraído durante entrevista à Interview Magazine. A artista, que lançou recentemente seu quinto álbum de estúdio, “Vie”, participou de um jogo de “transa, casa ou mata” utilizando seus próprios álbuns como opção.

O resultado da brincadeira arrancou risadas dos fãs, mas também trouxe reflexões sobre a trajetória da artista, que já acumula prêmios, hits globais e uma legião de admiradores ao redor do mundo.

No desafio, a entrevistadora propôs que Doja escolhesse entre “Vie” (2025), “Scarlet” (2023) e “Planet Her” (2021). A rapper, no entanto, questionou a seleção de discos e pediu para que o jogo incluísse “Amala” (2018), seu álbum de estreia. “Isso não é justo. Você deveria ter colocado o Amala no lugar do Scarlet”, disse a cantora, demonstrando humor, mas também autocrítica em relação ao início de sua carreira.

A troca foi aceita e, diante das opções, Doja Cat declarou que “transaria” com “Vie”, projeto mais recente e considerado o mais ousado de sua discografia. Já o icônico “Planet Her”, que rendeu hits como “Woman” e “Kiss Me More”, ganhou o posto de “casamento”. Quanto ao “Amala”, a decisão foi “matá-lo”, em uma escolha que divertiu até mesmo a entrevistadora, que ironizou: “Amo que você pediu a troca só para poder matar o Amala”.

O episódio mostra não apenas o lado divertido da artista, mas também a consciência crítica sobre a evolução de sua obra. Hoje, Doja Cat é vista como uma das figuras mais inovadoras do rap e do pop, unindo estética arrojada e composições que conversam diretamente com a cultura digital.

Doja Cat anuncia turnê mundial e show no Brasil

Enquanto brincava com sua discografia, Doja Cat também se prepara para a fase mais ambiciosa de sua carreira. A artista anunciou a “Ma Vie World Tour”, que acompanhará o lançamento do álbum “Vie”. Entre as datas, está confirmado um show único no Brasil: São Paulo receberá a rapper no dia 05 de fevereiro de 2026, no Suhai Music Hall, com produção da Live Nation.

Os ingressos começam a ser vendidos em 03 de outubro de 2025, com preços variando entre R$ 430 e R$ 980. Pacotes premium, que incluem experiências exclusivas, custarão a partir de R$ 2.042,47. A apresentação promete ser um dos grandes eventos musicais do próximo ano, já que a turnê passará também por Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México, consolidando a presença da artista na América Latina.

Com apenas sete anos de carreira consolidada, Doja Cat demonstra habilidade em transformar polêmicas, humor e autenticidade em parte de sua narrativa artística. O lançamento de “Vie” e a turnê mundial reforçam sua posição como uma das artistas mais influentes da atualidade. A escolha irreverente no jogo de “transa, casa ou mata” apenas confirma que, para Doja, a música e a personalidade caminham lado a lado, sempre desafiando expectativas e criando conversas globais.