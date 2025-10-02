Miley Cyrus fala sobre futuro incerto e revela reflexão sobre carreira

Miley Cyrus abriu o coração sobre os rumos de sua vida e carreira em uma nova entrevista publicada nesta segunda-feira (22) pelo CR Fashion Book. Conversando com Pamela Anderson, a estrela de Flowers revelou que, apesar de ter escolhido sua trajetória ainda na infância, tem aprendido a lidar com a ideia de que, no futuro, pode decidir seguir outros caminhos.

“Fazer as coisas do meu jeito — através do meu próprio processo — não se trata apenas do que compartilho com o público, mas de como desenho a minha vida. Estou sempre redesenhando, reimaginando, reinspirando”, disse Miley, fotografada para a revista pelo renomado Nick Knight.

A cantora contou que recentemente se pegou refletindo sobre sua longa jornada artística:

“Eu realmente pulei em um trem quando tinha 11 anos e nunca mais desci. Fiz uma escolha naquela idade e nunca mais questionei. Foi um compromisso profundo que nunca reavaliei.”

Segundo Miley, foi somente no final da década de 20 e no início dos 30 que começou a se perguntar se esse ainda era o caminho que queria. “Até agora, a resposta tem sido sim. Mas não tenho medo do dia em que seja não. Não sei se esse dia chegará, quando isso não tiver mais o meu coração. E, se chegar, tudo bem”, afirmou.

Pamela Anderson, que participou do bate-papo, reforçou que a essência criativa de Miley sempre a acompanhará, independentemente da forma. “Mesmo que seja num jardim, você sempre será criativa. É só uma questão de sair dessa loucura”, comentou a eterna estrela de Baywatch.

Reconciliação familiar e novo álbum

Além da entrevista, Miley também vive um momento de reconexão pessoal. Na sexta-feira (19), ela lançou Something Beautiful Deluxe, edição expandida de seu mais recente álbum. Entre as novidades, está a faixa “Secrets”, escrita como uma oferta de paz ao pai, Billy Ray Cyrus, após anos de rumores de afastamento.

“Essa música foi feita para alguém que estive distante por um tempo, mas sempre amei. Para mim, perdão e liberdade são a mesma coisa. Essa canção é para o meu pai”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

Miley Cyrus revela como está organizando sua vida

Recentemente, Miley Cyrus comentou em entrevista à Vogue sobre o tempo que passa organizando roupas, prêmios, objetos e áreas de sua vida.

“Sinto alegria quando estou organizando e limpando — nunca parece uma tarefa para mim”, disse Cyrus ao veículo. “Tudo o que faço na minha vida é um pouco intenso, mas tem que ser holístico. E é por isso que minhas eras não são uma fantasia, são como uma metamorfose ou uma verdadeira evolução para mim, pessoalmente.”

“Até ganhei o título de Rainha da Pristina porque em cada canto, cada gaveta, cada amizade, cada dinâmica familiar, tudo está apenas recebendo um upgrade na limpeza“, revelou.

Miley Cyrus revela como a jardinagem ajudou sua sobriedade

Recentemente, a cantora Miley Cyrus se abriu sobre a importância da jardinagem e como isso a ajuda a manter sua sobriedade.

Segundo a People, Miley Cyrus foi sincera sobre como o “processo muito pessoal” de cuidar de seu jardim a ajuda a manter um estilo de vida sóbrio, em entrevista a Pamela Anderson para a nova edição da CR Fashion Book, na última segunda-feira (22).

“Jardinagem é algo que você faz por si mesma. Quando compartilhamos tanto de nós mesmas, tendo aqueles pequenos momentos preciosos com algo simples — como plantar uma semente no solo e nutri-la — torna-se um processo muito pessoal“, afirmou.

De acordo com a publicação, ela se aprofundou no impacto positivo que a jardinagem teve sobre ela.

“Ter isso tem sido o remédio que me manteve firme no meu estilo de vida sóbrio”, acrescenta. “Faz parte de uma prática, como a ioga pode ser: entrar em contato com a natureza, fazer algo com as mãos e ter uma válvula de escape criativa que não tem a ver com fama ou sucesso.”