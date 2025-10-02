Doja Cat revela visão sobre a música e descarta álbum country

Doja Cat voltou a mostrar por que é uma das artistas mais inventivas da atualidade durante sua participação no programa CBS Sunday Morning, no último dia 21 de setembro. A cantora e compositora, conhecida pelo hit “Paint the Town Red”, falou sobre a liberdade artística de sua geração e descartou qualquer projeto country para o futuro próximo.

“Nos anos 90, os artistas estavam experimentando e brincando com ironias de todas as formas. Hoje, isso nos inspira a não seguir caminhos esperados”, afirmou Doja, citando desde rappers que usam saias até a influência de ícones como Prince. Para ela, a ousadia e a autenticidade são essenciais: “Abraçar quem você é de verdade, sem se desculpar, permite que as pessoas sejam mais experimentais. Sinto que isso me moldou”.

Questionada sobre os gêneros que sua música não representa, Doja foi direta: “Country não faz parte do meu universo. Sou uma rapper que faz música pop”, disse, arrancando risadas da apresentadora Michelle Miller. A artista também comentou sobre seu próximo álbum, Vie, previsto para 26 de setembro. Ela descreve o trabalho como “pop” e revela ter demorado a revisitar e valorizar seus lançamentos anteriores.

A capa de Vie também chamou atenção nas redes sociais. Doja aparece pendurada em um paraquedas preso a uma árvore, imagem que ela explicou como símbolo de confiança, curiosidade e crescimento: “O paraquedas representa aventura e novas experiências, e a árvore simboliza vida, sabedoria e raízes que nos mantêm firmes. O amor cresce para cima, mas, mais importante, também para baixo”.

O “Vie” é o quinto álbum de estúdio de Doja Cat e marca o seu retorno à música pop, após o trabalho mais voltado ao rap e hip-hop com o disco “Scarlet” (2023). O primeiro single do álbum, “Jealous Type”, foi lançado em agosto, e a cantora revelou que a tracklist terá 15 faixas inéditas.

Sobre a capa, Doja Cat detalhou o conceito por trás da ousada fotografia:

“Apaixonar-se é depositar confiança em si mesmo e nos outros. O paraquedas amarelo representa curiosidade, felicidade e aventura. Voando em direção a novas experiências, dando um salto de fé e sem limites. A árvore simboliza vida e sabedoria, oferecendo segurança em seus galhos, mas mostrando que a queda também ensina. O amor cresce para cima, mas são as raízes que nos mantêm firmes. Esta é a capa do meu álbum”.

Doja Cat fala sobre colaboração com SZA em Vie

Na última quarta-feira (01), a rapper Doja Cat foi a convidada especial do programa IRL Podcast, apresentado por Angie Martinez. Durante a entrevista, a artista falou sobre o processo de criação de seu mais recente álbum, Vie, e revelou detalhes sobre sua mais nova colaboração com a cantora e amiga SZA.

Ao comentar sobre a experiência de dividir novamente uma faixa com SZA, Doja explicou que a participação da colega trouxe frescor ao projeto e a sonoridade se completou de maneira única. Segundo ela, como a voz de SZA se mistura à sua música cria um resultado inspirador e surpreendente.

“Ela criou algo novo, e é inspirador para mim ouvi-la na minha música, do jeito que a voz dela se entrelaça com a seleção que fiz para as batidas e com como a produção se encaixa.”

Doja Cat também aproveitou para destacar que essa sintonia não é um acontecimento isolado. Para ela, SZA sempre contribuiu de forma marcante para os projetos em que estiveram juntas, acrescentando não apenas qualidade técnica, mas também uma energia diferente, capaz de transformar o resultado em algo maior do que o planejado.

“Ela sempre se encaixou perfeitamente e também deu ao meu trabalho uma nova forma de vida, ou como um brilho diferente que eu não via antes. Quando penso nisso, ouço em minha cabeça, e isso é muito poderoso para mim. Sou grata pelo que ela trouxe aos meus projetos no passado e agora.”

A relação artística entre Doja Cat e SZA já rendeu grandes sucessos. Juntas, conquistaram o mundo com o hit “Kiss Me More”, que acumula mais de 2,2 bilhões de reproduções no Spotify. Recentemente, voltaram a unir forças em “Take Me Dancing”, faixa que ultrapassou 2,9 milhões de streams desde o lançamento de Vie em 26 de setembro. Além disso, em 2022, Doja Cat também participou do remix de “Kill Bill”, de SZA, consolidando a terceira colaboração de destaque entre as duas artistas.