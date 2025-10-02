Katy Perry celebra 1 ano de “143” e se emociona ao olhar para os fãs - (crédito: TMJBrazil)

Katy Perry marcou o primeiro aniversário do lançamento de seu álbum 143 com uma publicação emocionante nas redes sociais. Aos 40 anos, a cantora fez uma retrospectiva da era, refletindo sobre os desafios e conquistas dos últimos 12 meses.

Em seu texto, a artista falou sobre os altos e baixos da trajetória, destacando a conexão com seus fãs, carinhosamente chamados de “cats e ratos”. “Nós passamos por uma montanha-russa, mas estivemos juntos em cada passo da jornada. Tenho muito orgulho da comunidade que construímos e continuamos formando”, escreveu.

Katy também refletiu sobre a experiência de estar sob os holofotes: “Fui amada, testada e provada. Aprendi que sempre existem dois lados de cada moeda, e mesmo quando tiro ‘coroa’, continuo realizando meus desejos.”

A cantora ainda celebrou a passagem da The Lifetimes Tour pela América do Sul, incluindo sua apresentação no Rock in Rio, no Brasil. Para Perry, a turnê reforçou a importância de viver o momento e seguir o fluxo da música sem pressa ou pressão. “Encerrar a etapa sul-americana me lembrou mais uma vez do que é real. Estou deixando acontecer naturalmente, confiando nos anjos, nos fãs e na música para me guiar”, disse.

Por fim, ela deixou uma mensagem clara de carinho aos admiradores: “Meu amor por vocês é incondicional, e eu não poderia fazer nada disso sem vocês.”

Após turnê no Brasil, plataforma revela as 10 faixas mais ouvidas de Katy Perry

A passagem de Katy Perry pelo Brasil em 2025 foi marcada por uma explosão de cores, energia e nostalgia. Com a turnê The Lifetimes Tour, a artista norte-americana trouxe aos palcos brasileiros uma experiência visual e sonora que reafirma seu status como uma das maiores estrelas da música pop mundial.

A turnê passou por três capitais — São Paulo, Curitiba e Brasília — e teve como ponto alto sua apresentação no festival The Town, onde foi a atração principal.

Com figurinos futuristas, cenários iluminados por LED e coreografias ousadas, Katy Perry entregou um espetáculo que mesclou inovação e afeto. O público brasileiro foi presenteado com interações carismáticas, momentos de descontração e até algumas frases em português, mostrando o carinho da cantora pelo país em sua quinta visita.

A turnê também serviu como celebração de sua nova fase artística, mas sem deixar de lado os clássicos que marcaram gerações. Faixas como Hot N Cold, Last Friday Night (T.G.I.F.) e Firework foram recebidas com entusiasmo, provando que o legado da artista continua vivo e relevante.

Em meio à euforia dos shows, a plataforma de streaming Deezer divulgou um ranking especial com as 10 músicas mais reproduzidas de Katy Perry no Brasil. O levantamento reflete o impacto da turnê e a conexão duradoura entre a cantora e seus fãs brasileiros.

O ranking mostra que os maiores sucessos da artista continuam dominando as playlists, mesmo com o lançamento de novas músicas. Roar e Firework, por exemplo, seguem como hinos de empoderamento e celebração, enquanto Dark Horse e Teenage Dream mantêm sua força como ícones da década de 2010.

Katy Perry: a presença de ‘Woman’s World’ no TOP 10

A presença de Woman’s World no TOP 10 indica que os fãs estão atentos à nova fase da cantora, que mistura sonoridades modernas com mensagens de força feminina. Essa faixa, lançada recentemente, já figura entre os destaques da plataforma, sinalizando que Katy Perry continua relevante e inovadora.

Além dos números, o sucesso da turnê e do ranking da Deezer revelam algo maior: a capacidade de Katy Perry de se reinventar sem perder sua essência. Seus shows no Brasil foram mais do que apresentações musicais — foram encontros emocionantes entre artista e público, marcados por nostalgia, afeto e celebração.

Confira o TOP 10 de Katy Perry na Deezer:

1. Roar

2. Firework

3. Dark Horse

4. Hot N Cold

5. I Kissed A Girl

6. Last Friday Night (T.G.I.F.)

7. California Gurls (feat. Snoop Dogg)

8. Teenage Dream

9. The One That Got Away

10. WOMAN’S WORLD