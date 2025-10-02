Demi Lovato revela sua música “raiz” favorita

Demi Lovato voltou a chamar atenção ao falar sobre sua carreira em entrevista recente para o programa de Davis Burleson no TikTok. A cantora revelou qual faixa antiga ainda faz os fãs enlouquecerem nos shows: “Heart Attack”.

“Quando canto ‘Heart Attack’, o público vai à loucura. É incrível ver que eles ainda se conectam com essa música, que traz muita nostalgia para eles e para mim”, disse Demi. Lançada em 2013 como parte do quarto álbum dela, Demi, a faixa se tornou um sucesso instantâneo, alcançando o Top 10 da Billboard Hot 100 e recebendo certificação 5x platina nos Estados Unidos. A música também ganhou uma versão rock durante a era Holy Fvck (2022).

Além de “Heart Attack”, Demi destacou outra favorita dos fãs: “Give Your Heart a Break”, do álbum Unbroken (2011). “Também adoro apresentar essa música nos shows. A reação do público é incrível, e é muito divertido ver todo mundo cantando junto”, comentou. A faixa conquistou certificação 4x platina nos EUA e liderou as rádios pop em 2012.

Mas Demi não está apenas olhando para o passado. A artista se prepara para lançar seu nono álbum de estúdio, It’s Not That Deep, no dia 24 de outubro. Diferente dos trabalhos anteriores, o projeto traz uma sonoridade pop dançante, com faixas divertidas, sensuais e festivas — incluindo apenas uma balada.

Do novo álbum, Demi já apresentou dois singles: “Fast” e “Here All Night”. Nos clipes, ela transita entre cenas de superação e dança intensa, refletindo o espírito leve e vibrante que ela quis transmitir nesta nova fase da carreira.

Demi Lovato está apostando em novas estratégias criativas para promover seu nono álbum de estúdio, “It’s Not That Deep”, que chega ao mercado em 24 de outubro. Depois de revelar singles que antecipam a sonoridade mais dançante do projeto, a artista decidiu surpreender os fãs com uma edição limitada que inclui uma capa alternativa e um pôster autografado.

Demi Lovato revela como surgiu parceria com o produtor Zhone

A cantora Demi Lovato participou de uma breve aparição na programação da BPM Radio, da SiriusXM, onde conversou sobre seu próximo álbum enquanto acompanhava a transmissão da rádio. Responsável pelo hit “Give Your Heart a Break”, Demi falou sobre a inspiração para trabalhar com o produtor Zhone, que está à frente da produção de seu novo disco.

Durante a participação, Demi Lovato revelou que a ideia de unir seu trabalho ao de Zhone surgiu a partir de uma recomendação de sua amiga e colega cantora, Kesha. Segundo Demi, Kesha sugeriu o produtor após a cantora elogiar a faixa “Joyride”, lançada por Kesha em seu álbum “.” (PERIOD), divulgado em 4 de julho deste ano. Sobre esse contato, Demi comentou:

“Foi a Kesha que me disse que eu deveria trabalhar com o Zhone. Eu adorei ‘Joyride’ e ela disse: ‘Você deveria trabalhar com o Zhone, ele é demais!’ […] Eu amo muito a Kesha, ela me apoia bastante. Ela é incrível, assim como o Zhone.”

Além de Demi Lovato e Kesha, Zhone tem em seu portfólio recentes produções como “Luder” e “Pleaser”, de Rose Gray, “Salvation”, de Rebecca Black, “Midnight Sun”, de Zara Larsson, “The Provocateur”, de ADÉLA, “Something to Give to Each Other”, de Troye Sivan, e o álbum de remixes Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat, lançado por Charli xcx em 2024.

Atualmente, Demi Lovato se prepara para o lançamento de It’s Not That Deep, que marca o décimo álbum de estúdio da cantora, conhecida pelo sucesso “Skyscraper”. O disco, que conta com 11 faixas, já teve duas músicas de sua tracklist reveladas: o single principal, Fast, que acumula mais de 17 milhões de reproduções no Spotify, e Here All Night, que contabiliza mais de 5 milhões de plays na plataforma. O disco marca o primeiro lançamento da artista em 2 anos.