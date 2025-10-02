Perrie Edwards celebra novo capítulo da vida com álbum solo

Perrie Edwards vive um momento de transformações intensas. A cantora, conhecida mundialmente por integrar o grupo Little Mix, lança seu aguardado álbum solo, “Perrie”, enquanto se prepara para a chegada do segundo filho, fruto do relacionamento com o jogador Alex Oxlade-Chamberlain. O casal já é pai de Axel, de 4 anos.

Em entrevista exclusiva, Perrie descreve este período como um verdadeiro turbilhão de emoções, mas confessa que está aproveitando cada instante. “Meu álbum está pronto e mal posso esperar para conhecermos pessoalmente meus fãs e compartilhar tudo o que venho preparando”, afirmou a artista.

O disco marca uma jornada pessoal e sonora, misturando pop, rock, Motown, disco, country e influências dos anos 80. Entre singles como If He Wanted To He Would, Forget About Us e You Go Your Way, Perrie aposta em faixas inéditas que refletem sua vida e experiências, entregando uma obra ao mesmo tempo autobiográfica e universal.

Após anos sendo a voz principal do Little Mix, que vendeu mais de 60 milhões de cópias mundialmente, Perrie se lança como artista solo, experimentando liberdade criativa e uma conexão direta com seu público. Ela explica que equilibrar maternidade e carreira é desafiador, mas reforça que cada decisão é feita com paixão e propósito.

“Ser mãe me mudou de forma linda e positiva, mas musicalmente sigo explorando tudo que sempre amei. Meu objetivo é que meus fãs me vejam como artista completa, alguém com quem possam se identificar e se conectar”, disse.

O álbum também reserva momentos mais introspectivos, com faixas lentas e melancólicas, mas Perrie optou por lançar primeiro as músicas animadas para transmitir energia e diversão aos ouvintes. “Quero que meu trabalho seja ouvido repetidamente, que toque as pessoas e se conecte com suas próprias histórias”, complementou.

Além do lançamento do álbum, Perrie já planeja novas fases da carreira, incluindo shows e possivelmente uma turnê. Ela reforça que o objetivo principal é continuar criando música com autenticidade e impactar quem a acompanha.

Para os fãs brasileiros, a cantora envia uma mensagem calorosa: “Amo vocês! Vejo o amor e energia que sempre me mostram online. Espero, em breve, conseguir me apresentar pessoalmente e sentir essa conexão de perto.”

Perrie Edwards lembra quando Gabriela quase foi do Little Mix

A cantora Perrie Edwards, ex-integrante do Little Mix, concedeu uma nova entrevista divulgada ao público. Na ocasião, ela participou de uma conversa para o canal PopTake, conduzida por Hugo Filipe e Mikael Melo. Além de promover o lançamento de seu novo álbum, “Perrie”, divulgado também nesta sexta, a artista comentou sobre o disco de sua ex-companheira Jade e sobre o sucesso “Gabriela”, do KATSEYE.

Durante a entrevista, Perrie abordou a recente revelação de que a faixa “Gabriela”, lançada pelo KATSEYE no EP “BEAUTIFUL CHAOS”, havia sido oferecida ao Little Mix anos atrás. Ela compartilhou detalhes sobre a recepção do grupo à música, revelando que ela e Leigh-Anne se encantaram pela composição:

“Nós tivemos Gabriella primeiro. Lembro que adorei Gabriella. Ouvi tanto essa música. O chefe da nossa gravadora nos Estados Unidos, Ron Perry, nos enviou, e eu e Leigh-Anne amamos.”

Em seguida, Perrie comentou sobre a reação das outras integrantes do grupo. Ela disse que Jesy Nelson não gostou da faixa e que não se lembrava da opinião de Jade sobre a música. Apesar de ter apreciado a canção, Perrie explicou que, no final, o grupo decidiu não a lançar:

“Não consigo lembrar se a Jade gostou ou não, e lembro que a Jesy não gostou. E nós não… acho que não acabamos gravando a demo ou lançando no final.”

A cantora também refletiu sobre músicas que ficam anos sem serem lançadas pelos artistas e como é marcante quando elas finalmente chegam ao público. Perrie citou a faixa “Single Soon”, de Selena Gomez, como exemplo de canções que circulam na indústria por longos períodos antes de serem lançadas:

“É muito estranho quando músicas circulam na indústria por anos. Tipo Single Soon, da Selena Gomez—isso aconteceu com o Little Mix por um tempo. É louco quando você ouve músicas de anos atrás e alguém finalmente lança.”

Por fim, Perrie se declarou uma grande fã do KATSEYE, destacando sua admiração pela faixa: “Ah, e só para constar, eu sou fã do KATSEYE. Sou completamente obcecada.”

Além de Perrie: Leigh-Anne sobre Gabriela

Não foi apenas Perrie que comentou sobre a chegada de “Gabriela” ao Little Mix. Em entrevista recente, Leigh-Anne também comentou a experiência de conhecer a música antes de seu lançamento oficial:

“Quer ouvir uma curiosidade divertida? É sobre o KATSEYE. Então, nos enviaram a música Gabriela anos atrás. Sim, eu e a equipe adoramos. Mas, no fim, simplesmente não a gravamos. Louco, né? Então, quando elas lançaram, ficamos tipo: espera um minuto. Nós conhecemos essa música. ‘Back Gabriela’? Meu Deus, nós a tínhamos anos atrás. Muitos, muitos anos atrás.”

Atualmente, “Gabriela”, do KATSEYE, já ultrapassa 266 milhões de reproduções no Spotify, consolidando-se como um dos maiores sucessos do grupo na plataforma.