Ana Castela fala sobre romance com Zé Felipe e destaca naturalidade

O universo sertanejo ganhou um novo casal de destaque: Ana Castela e Zé Felipe. A confirmação do romance veio na noite de quarta-feira (1º/10), durante um bate-papo com jornalistas nos bastidores da gravação do show de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, em São Paulo.

Sem mistério e com bastante sinceridade, Ana deixou claro que não há intenção de esconder a relação. “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos vivendo tudo com calma. Não estamos escondendo nada de ninguém, está todo mundo vendo, e graças a Deus estamos muito felizes”, afirmou a artista, conhecida como a “boiadeira” do sertanejo.

As especulações sobre o casal começaram ainda em julho, quando ambos foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. O encontro levantou suspeitas, especialmente porque aconteceu pouco tempo depois do fim do casamento de Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca, em maio deste ano.

A situação ganhou ainda mais repercussão quando Virgínia deixou de seguir Ana Castela nas redes sociais, gesto que muitos fãs interpretaram como uma confirmação indireta de um possível envolvimento. Desde então, o público e a mídia acompanharam de perto cada movimento dos dois.

Vídeos publicados por amigos e colegas de profissão também ajudaram a alimentar o burburinho. Em uma dessas ocasiões, o cantor Luan Pereira flagrou Zé Felipe em clima de intimidade com Ana, colocando a mão em sua perna durante um momento de descontração em um bar. Pouco depois, Zé postou uma foto de mãos dadas com a sertaneja, praticamente oficializando a relação para os seguidores.

Mais do que compartilhar momentos pessoais, Ana Castela e Zé Felipe também decidiram unir forças no campo profissional. Já nesta quinta-feira (2/10), eles lançam a música “Sua Boca Mente”, acompanhada de um clipe especial. O projeto marca a primeira parceria oficial do casal e promete atrair grande repercussão nas plataformas digitais.

Nos bastidores do sertanejo, a notícia é vista como um movimento natural, já que ambos têm enorme influência junto ao público jovem e presença massiva nas redes sociais. O envolvimento pessoal pode potencializar ainda mais a recepção da faixa, transformando-a em um dos lançamentos mais comentados do mês.

Ana Castela e Zé Felipe: O momento pessoal de cada um

Antes de engatar o novo romance, Zé Felipe estava solteiro desde o término do casamento com Virgínia. O relacionamento, bastante exposto na mídia, havia chegado ao fim em maio, após especulações de crises anteriores.

Já Ana Castela encerrou, em dezembro passado, seu namoro com Gustavo Mioto — relacionamento que teve idas e vindas e movimentou a imprensa especializada em celebridades. Desde então, a cantora vinha mantendo a vida pessoal de forma mais discreta, até que o envolvimento com Zé Felipe ganhou evidência.

Seja nos palcos ou na vida pessoal, o casal desperta curiosidade. Fãs de ambos os artistas têm lotado as redes sociais com mensagens de apoio e expectativa pelo futuro da relação. A junção de duas das vozes mais populares do sertanejo atual reforça não apenas o lado romântico, mas também o impacto profissional que a parceria pode gerar.

Entre declarações espontâneas, gestos públicos e novos projetos musicais, Ana Castela e Zé Felipe mostram que a relação vai muito além dos rumores: trata-se de uma fase marcada por naturalidade, cumplicidade e novos caminhos na carreira.