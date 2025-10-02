Assessoria de Hungria informa estado atual do cantor

O cantor Hungria, um dos maiores nomes do rap e do trap brasileiro, foi internado nesta quinta-feira (2), em um hospital particular de Brasília, após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas adulteradas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que divulgou um comunicado oficial a respeito de seu estado de saúde. Acessoria inicio

Segundo o boletim médico, Hungria chegou à unidade hospitalar com fortes dores de cabeça, náuseas, turvação visual, vômitos e sinais de acidose metabólica — quadro que pode ser fatal quando não tratado rapidamente. Apesar da gravidade inicial, a equipe médica tranquilizou os fãs ao afirmar que o cantor está fora de risco iminente, embora permaneça sob observação e cuidados especializados.

Em nota, a equipe de Hungria informou que, por recomendação médica, todos os compromissos profissionais agendados para o fim de semana serão remarcados. A decisão visa garantir a plena recuperação do músico e evitar complicações.

“O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ingestão de bebida adulterada. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília. O artista já está fora de risco iminente, mas permanecerá internado em acompanhamento. Agradecemos a compreensão de fãs, parceiros e da imprensa neste momento”, diz o comunicado.

A notícia mobilizou milhares de seguidores, que lotaram as redes sociais do rapper com mensagens de apoio e desejos de pronta recuperação.

Hungria: Cresce alerta sobre bebidas adulteradas no Brasil

O caso de Hungria chama a atenção por ocorrer em meio a uma onda de intoxicações por metanol registradas em São Paulo e outras regiões do país. O consumo de bebidas falsificadas ou adulteradas tem causado diversas mortes, acendendo um sinal de alerta nas autoridades de saúde e segurança pública.

O metanol é uma substância química usada principalmente na indústria e em combustíveis, mas extremamente tóxica para o corpo humano. Quando ingerido, pode provocar danos graves ao sistema nervoso, cegueira irreversível e até levar à morte.

Recentemente, a morte do empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, em São Paulo, foi associada ao consumo de álcool adulterado com metanol. Ele faleceu após quatro dias de internação, e outros casos semelhantes já somam pelo menos seis vítimas no estado.

As autoridades reforçam a importância de comprar bebidas apenas em locais confiáveis e fiscalizados, evitando o consumo de produtos de origem duvidosa.

Enquanto o cenário preocupa o país, a prioridade para os fãs e para a equipe de Hungria é a saúde do artista. Reconhecido por hits que marcam gerações, o rapper mantém uma base de admiradores fiel, que agora se une em correntes de oração e mensagens positivas.

A expectativa é que, com o tratamento adequado, Hungria tenha uma recuperação completa e em breve retome sua agenda musical, trazendo novamente sua energia para os palcos.