Mariah Carey comenta rumor sobre rivalidade com Eminem

A eterna diva pop Mariah Carey voltou a falar sobre a longa e polêmica rivalidade que mantém com Eminem, um dos rappers mais influentes das últimas décadas. Durante participação no programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen, a artista foi questionada sobre a origem dos desentendimentos e abordou, pela primeira vez de forma direta, um rumor que voltou a circular neste ano.

Segundo Cohen, um produtor musical havia afirmado recentemente que o atrito entre os dois começou quando Eminem a teria convidado para interpretar sua mãe no filme 8 Mile (2002). A escolha gerou estranhamento na época, já que Mariah é apenas quatro anos mais velha que o rapper.

“Pelo que ouvi, existe alguma verdade nisso”, disse Mariah, em tom cauteloso. “Mas não sei se a história aconteceu exatamente como foi contada. Quem sabe quem abordou quem?”

A versão de que esse convite teria sido a fagulha da rivalidade ganhou força após declarações de Damion “Damizza” Young, produtor musical e executivo de rádio que trabalhou com Mariah no início dos anos 2000. Em um podcast, ele afirmou ter apresentado os dois artistas e relatou que Eminem sugeriu que Carey interpretasse sua mãe em 8 Mile. O papel acabou ficando com a atriz Kim Basinger, vencedora do Oscar.

Ainda segundo Young, a proposta teria incomodado profundamente a cantora. “Ela não gostou nada daquela ideia. Isso mexeu com algumas inseguranças dela”, declarou.

Apesar de Cohen insistir se aquele episódio teria sido o estopim da disputa, Mariah desconversou. “Talvez sim, talvez não. Acho que depende mais de como ele interpretou as coisas. Eu realmente não me importei tanto. Mas, como diria um rap, tudo bem, não foi bem isso”, respondeu, evitando aprofundar o assunto.

O desentendimento entre os dois não se limitou aos bastidores. Ele rapidamente ganhou os palcos e as letras de suas canções. No início dos anos 2000, Eminem afirmou que havia tido um relacionamento romântico com Mariah Carey, algo que ela sempre negou publicamente. A partir daí, o rapper passou a citá-la em músicas como Superman, When the Music Stops e Bagpipes From Baghdad.

Mariah, por sua vez, também respondeu em sua arte. Em 2002, lançou Clown, faixa que fãs interpretaram como uma referência direta ao rapper. O embate artístico alcançou o auge em 2009, com o single Obsessed, no qual a cantora ironiza um homem que afirmava ter vivido um caso com ela. Eminem reagiu quase de imediato com a faixa The Warning, na qual chegou a ameaçar divulgar supostos telefonemas pessoais de Carey.

Mesmo após duas décadas, o tema continua a despertar curiosidade entre fãs e jornalistas. A relação conturbada entre os dois artistas se tornou um dos episódios mais marcantes da cultura pop dos anos 2000, misturando rumores, músicas de sucesso e provocações públicas.

Ao relembrar o rumor sobre 8 Mile, Mariah Carey não confirmou integralmente os fatos, mas deu a entender que a história contém elementos reais. Ainda assim, a cantora preferiu não transformar o episódio em algo maior, mostrando que, pelo menos de sua parte, o tempo parece ter amenizado a intensidade da rixa.