Ex-empresário do RBD comenta polêmicas e prevê reconciliação

A novela envolvendo os desentendimentos entre os integrantes do RBD segue rendendo pautas na imprensa mexicana e internacional.

Desta vez, foi Pedro Damián, ex-empresário do grupo, quem resolveu se pronunciar. Responsável por lançar a banda em meados dos anos 2000, o produtor afirmou que já está cansado de ser questionado sobre o tema, mas deixou claro que acredita em uma futura reconciliação entre os artistas.

Durante um evento no México, Damián foi abordado por jornalistas e não escondeu a ironia. “Que briguem e coloquem as luvas de box”, disse, em tom de brincadeira. Apesar da resposta descontraída, o produtor ressaltou que, na sua visão, as disputas não fazem bem para ninguém: “Mais do que tristeza, eu sinto que essa situação não é boa para eles, nem para os fãs, nem para ninguém.”

Pedro Damián não participou da turnê de 2023, que marcou o retorno histórico do RBD aos palcos, mas continua sendo procurado sempre que surgem polêmicas em torno do grupo. Para ele, a rivalidade atual reflete também a pressão e a intensidade com que o público acompanha a vida pessoal e profissional dos artistas.

Segundo o produtor, muitos fãs acabam dividindo os membros em “times”, o que intensifica a sensação de conflito. Ainda assim, ele afirma acreditar na amizade e lealdade que sempre existiram entre eles. “Eles podem se acertar em algum momento. Sempre foram muito unidos, apesar das diferenças”, disse.

RBD: Declarações individuais alimentam rumores

Enquanto Damián prega reconciliação, os próprios integrantes têm reagido de maneiras distintas à enxurrada de perguntas. Maite Perroni, abordada recentemente no aeroporto da Cidade do México, afirmou que seu ciclo com o RBD já se encerrou, mas que continuará sendo grata ao apoio dos fãs ao longo da trajetória.

Christian Chávez, por sua vez, tem mostrado irritação com o assunto. Em entrevistas, ele deixou claro que não responderá mais perguntas sobre a suposta ruptura com Anahí ou sobre brigas internas. Já Dulce María adota um tom mais leve e prefere rir quando é questionada, minimizando as polêmicas.

Mesmo em meio às turbulências, Dulce María emocionou os seguidores ao publicar um texto em suas redes sociais celebrando os dois anos da estreia da Soy Rebelde Tour. A cantora destacou a importância do reencontro com o público e reconheceu que, apesar das falhas e limitações, a turnê foi uma experiência transformadora.

“Só Deus sabe o que vivi e como esse projeto impacta minha vida há 20 anos. Apesar de tudo, sei que valeu a pena por vocês. Pensei que só viveria isso uma vez, mas vocês tornaram possível uma segunda vez”, escreveu.

A mensagem reforçou o carinho da artista pelo legado do RBD e deixou aberta a possibilidade de que, com o tempo, as feridas internas também possam cicatrizar.

Embora as declarações de Pedro Damián mostrem que as tensões ainda ecoam, a trajetória do RBD permanece como um marco na música latina. Para milhões de fãs, a expectativa é que as diferenças pessoais sejam superadas, permitindo que a memória do grupo seja celebrada em sua essência: a união e a música que marcaram gerações.