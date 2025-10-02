Virginia Fonseca e Zé Felipe defendem inocência em processo de gordofobia

Separados na vida amorosa, mas ainda ligados em questões jurídicas, Virginia Fonseca e Zé Felipe enfrentam juntos um processo que se arrasta desde 2021 e que agora caminha para sua reta final. O caso envolve uma acusação de gordofobia feita por Cristiane Dantas de Araújo, que alega ter tido sua imagem exposta de forma depreciativa em um story publicado pela influenciadora.

Recentemente, os advogados do ex-casal protocolaram as chamadas alegações finais, etapa que antecede a decisão definitiva do juiz responsável. A defesa sustenta que não houve qualquer ofensa direta à autora da ação e que os dois jamais praticaram discriminação.

O processo começou após Virginia publicar em seu Instagram um story no qual Zé Felipe aparece rindo, segurando um celular, acompanhado de amigos. No aparelho, segundo Cristiane, estava um vídeo em que ela comentava sobre a quantidade de pães que consumia, em razão de seu quadro de obesidade mórbida. A autora da ação afirma que a postagem a expôs a um número maior de ataques e constrangimentos, motivo pelo qual ingressou na Justiça pedindo indenização por danos morais de R$ 600 mil.

A defesa de Cristiane argumenta que houve uso indevido de imagem e que a conduta do ex-casal contribuiu para reforçar preconceitos contra pessoas obesas. O caso ganhou repercussão justamente pela dimensão das redes sociais da influenciadora, que conta com milhões de seguidores.

Nas alegações finais, apresentadas em 17 de setembro, Virginia e Zé Felipe foram categóricos: segundo eles, não existe prova concreta de que tenham cometido qualquer tipo de ofensa. Os advogados afirmam que o vídeo em questão já circulava amplamente na internet, antes mesmo da publicação do story, e que Cristiane teria autorizado a gravação original.

Além disso, a defesa ressaltou que a postagem da influenciadora estaria amparada pelo direito constitucional à liberdade de expressão, não tendo a intenção de ridicularizar ou denegrir a imagem da autora.

Outro ponto levantado é que a publicação de Virginia não teria tido a repercussão mencionada por Cristiane. Para o ex-casal, a narrativa construída pela acusação amplia de forma desproporcional os efeitos da postagem.

Zé Felipe e Virginia: Expectativa pela decisão

Após quatro anos de tramitação, o processo está agora concluso para julgamento. Isso significa que, em breve, o magistrado deverá se pronunciar sobre a procedência ou não do pedido de indenização.

Enquanto a Justiça não define o desfecho, Virginia Fonseca e Zé Felipe mantêm o mesmo posicionamento: negam qualquer ato de gordofobia e pedem que a ação seja julgada improcedente. Já Cristiane, por sua vez, busca reparação financeira e reconhecimento de que sua imagem foi prejudicada pela exposição.

O resultado desse embate judicial pode não apenas afetar a vida das partes envolvidas, mas também abrir discussões importantes sobre responsabilidade digital, limites da liberdade de expressão e a luta contra a gordofobia em ambientes virtuais.