Ed Sheeran descobre noivado de Taylor Swift pelo Instagram

Ed Sheeran foi surpreendido de uma forma que poucos amigos gostariam: pelo feed do Instagram. Durante participação no Small Stage Series da SiriusXM com Andy Cohen, o cantor revelou que soube do noivado da amiga Taylor Swift da mesma maneira que milhões de fãs ao redor do mundo.

“Instagram”, disse Sheeran, ao ser questionado por Cohen sobre como descobriu a notícia. O apresentador, incrédulo, insistiu: “Instagram mesmo?”, ao que o artista confirmou com um simples “sim”. Sheeran ainda comentou que não recebeu nenhuma mensagem direta da cantora antes do anúncio.

Apesar da surpresa, a amizade entre os dois continua firme. Sheeran, de 34 anos, ainda não conseguiu definir uma data para comparecer ao casamento de Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce, de 35 anos.

A relação de Ed e Taylor começou há mais de uma década, quando ele abriu shows da turnê Red Tour de Swift em 2012. Na época, os artistas gravaram juntos o hit “Everything Has Changed”. Sheeran relembrou ao podcast Call Her Daddy que passava praticamente todos os dias com Swift durante seis meses, compartilhando viagens, ensaios e bastidores.

Com o tempo, a frequência dos encontros diminuiu: atualmente, eles se veem cerca de quatro vezes ao ano, mas fazem questão de aproveitar ao máximo cada momento, organizando “reuniões de seis horas” para colocar a conversa em dia.

A parceria musical também seguiu firme após 2013, com colaborações em “End Game”, “Everything Has Changed (Taylor’s Version)” e no remix de “The Joker and the Queen”, de Sheeran, além de manter a tradição de trazer os mesmos atores mirins de 2013 para os videoclipes.

Recentemente, a dupla voltou a se apresentar junta em agosto de 2024, durante a Eras Tour no Estádio de Wembley, em Londres, reforçando o vínculo histórico entre os dois artistas.

Mesmo com a rotina intensa e a distância física, Sheeran afirma que suas conversas com Swift têm um efeito terapêutico. “Ela é uma das poucas pessoas que realmente entende onde estou. É como falar com alguém que compartilha a mesma esfera de experiências”, disse em entrevista anterior.

Ed Sheeran revela que “Camera” era um dueto com Justin Bieber

Recentemente, o cantor britânico Ed Sheeran lançou seu mais novo álbum de estúdio. Intitulado “Play”, o disco marca o oitavo trabalho publicado ao longo de sua carreira. Em entrevista recente, o artista comentou sobre a faixa “Camera”, último single divulgado do projeto até agora.

Ao falar sobre a canção, Ed Sheeran contou que a composição não havia sido originalmente planejada para o álbum Play. Ele explicou que a música surgiu em 2021, durante o processo de criação de seu disco “Equals”, mas acabou sendo deixada de fora do repertório. O cantor detalhou ainda que a faixa foi concebida como um dueto com seu amigo e parceiro de longa data, Justin Bieber:

“Na verdade, eu escrevi essa música para o Equals. Eu a compus em 2021. Nossa, sabe aqueles momentos em que você pensa: ‘Ah, não, acho que não vou colocar essa no álbum’? Pois é, ela era um dueto com o Justin Bieber.”

Na continuidade da entrevista, Ed Sheeran revelou que chegou a oferecer a faixa para integrar o álbum “Justice”, lançado por Justin Bieber em 2021. No entanto, a música não entrou na versão final do projeto. Após o lançamento do disco, Bieber entrou em um período de hiato, retornando apenas neste ano com os trabalhos “SWAG” e “SWAG II”. Enquanto isso, Ed desenvolvia o repertório de Play e decidiu incluir “Camera” na lista de faixas.

“Originalmente, éramos eu e o Justin, e a música era para o álbum dele, Justice, o anterior aos dois que ele acabou de lançar. Aí ele entrou em hiato, e a música meio que ficou ‘livre’ de novo. E agora ela está aqui no Play.”

Encerrando suas declarações, o cantor acrescentou que a versão em dueto com Justin Bieber ainda existe, embora tenha deixado no ar a possibilidade de um lançamento futuro, criando expectativa entre os fãs:

“Mas existe uma versão com o Justin por aí. Não sei se ela algum dia verá a luz do dia, mas ela existe.”

A canção “Camera” aparece como a sexta faixa da tracklist de Play e, atualmente, já ultrapassa a marca de 13 milhões de reproduções no Spotify.