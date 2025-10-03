Miley Cyrus reinventa sua vida e lança música emocionante dedicada ao pai

Miley Cyrus está passando por um momento de transformação profunda, dentro e fora dos palcos. Em entrevista à Vogue para divulgar sua nova campanha da Maybelline, a cantora de 32 anos revelou que está reorganizando não apenas seus pertences, mas também aspectos fundamentais de sua vida.

“Sinto uma alegria genuína quando estou organizando e limpando — nunca vejo isso como uma tarefa. Tudo na minha vida é intenso, mas precisa ser completo, holístico. Minhas eras não são fantasias; são verdadeiras metamorfoses pessoais”, explicou a artista.

A estrela de “Flowers” brincou até com um novo apelido que ganhou recentemente: “Rainha da Imaculada”. Segundo ela, isso reflete a atenção que tem dado a cada detalhe, desde gavetas e objetos pessoais até amizades e dinâmicas familiares, que estão passando por uma verdadeira “atualização”.

Essa reorganização se estende ao relacionamento com seu pai, Billy Ray Cyrus. Na semana passada, Miley lançou a balada “Secrets”, que aborda tensões do passado entre eles. A faixa conta com a participação dos músicos Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, do Fleetwood Mac.

“Essa música foi escrita como uma oferta de paz para alguém que eu perdi por um tempo, mas sempre amei. Para mim, perdão e liberdade andam juntos”, escreveu Miley no Instagram, acrescentando que a canção é uma homenagem direta ao pai. Billy Ray respondeu emocionado: “No meu aniversário, Miley me deu o presente de uma música e ainda trouxe meu músico favorito para tocá-la! Eu te amo, Mile .”

Em entrevista ao podcast de Monica Lewinsky, Miley explicou que a ideia da canção surgiu da vontade de criar um espaço de confiança com o pai. “Queria que ele se sentisse seguro para me contar coisas difíceis ou prejudiciais à família. Queria mostrar que, como filha do meio, já tinha maturidade para lidar com essas verdades”, disse a cantora.

Miley Cyrus faz reflexão sobre seu começo de carreira

Recentemente, a cantora Miley Cyrus relembrou algumas das polêmicas que marcaram o início de sua carreira.

Segundo a Billboard, em um teaser para a entrevista no CBS Sunday Morning, que será exibida em 5 de outubro, a estrela pop respondeu a uma pergunta da apresentadora Tracy Smith sobre a reação negativa que enfrentou de mães irritadas durante sua transição de Hannah Montana para uma carreira musical mais provocativa.

“Acho que fui a primeira pessoa a ser cancelada”, afirmou Miley Cyrus no clipe, compartilhado no Instagram do CBS Sunday Morning. “Na verdade, só quando fiquei mais velha, eu percebi o quão brutal foi.”

Miley Cyrus alcançou a fama como estrela de Hannah Montana, do Disney Channel, que estreou em março de 2006 com um recorde de 5,4 milhões de espectadores. Ela tinha apenas 13 anos quando interpretou Miley Stewart, uma adolescente que leva uma vida dupla secreta: estudante de Malibu durante o dia e estrela pop global à noite. O programa ficou no ar até 2011.

De acordo com a publicação, após seu sucesso no programa, Miley Cyrus fez uma transformação ousada de imagem, lançando álbuns como Can’t Be Tamed, de 2010, e Bangerz, de 2013.

“Foi muito desafiador para outras pessoas, mas para mim foi um bom momento“, disse. “Parecia divertido e era divertido. Só quando fiquei mais velha é que percebi o quão duro…”

“Agora, estando onde estou, eu nunca olharia para alguém na casa dos 20 anos com a perspectiva de quem eu sou agora”, revelou. “Mas, na época, foi incrível”, acrescentou.

Ela também deve falar sobre sua jornada rumo à sobriedade, sua família e seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful, durante a próxima entrevista no CBS Sunday Morning.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Miley Cyrus se abre sobre seu passado turbulento. No início deste ano, ela falou abertamente sobre a era Bangerz.

“Foi nessa época que fui atingida com tanta força e fiquei muito envergonhada”, disse em junho, durante uma entrevista com Monica Lewinsky.