Miley Cyrus revela que ainda guarda roupas de Liam Hemsworth

Miley Cyrus abriu uma janela para o seu passado em uma entrevista recente à Vogue, revelando que algumas lembranças de seu relacionamento com Liam Hemsworth permanecem guardadas – inclusive peças de roupa que marcaram momentos importantes da época.

“Eu literalmente tenho um vestido que usei quando conheci meu ex-marido e outro do nosso primeiro encontro”, contou a cantora de 32 anos, vencedora do Grammy. Segundo Miley, além das roupas, cartas e outros objetos pessoais fazem parte de uma espécie de cápsula do tempo que ela mantém para celebrar lembranças especiais, mesmo que alguns desses momentos tenham sido vividos em público.

A artista explicou que, ao organizar seus arquivos pessoais, decidiu criar um “rack de legado”, reunindo peças que representam diferentes fases de sua vida e carreira. “Tudo o que faço é intenso e holístico. Minhas eras não são fantasias; são transformações, verdadeiras evoluções pessoais”, acrescentou.

Miley e Liam se conheceram em 2009 no set de A Última Música e tiveram um relacionamento cheio de idas e vindas. Eles chegaram a noivar em 2012, casaram em 2018 e, após algumas reconciliações, se separaram definitivamente em 2019. Desde então, ambos seguiram novos caminhos: Miley está em um relacionamento com o baterista Maxx Morando, enquanto Hemsworth está noivo da modelo Gabriella Brooks.

Mesmo após o término, a cantora mantém uma relação respeitosa com o passado. Em entrevistas anteriores, ela comentou sobre os desafios de lidar com o divórcio público e como as especulações da mídia tornaram momentos pessoais ainda mais difíceis. “O que realmente foi difícil não foi perceber que não nos amávamos mais da mesma forma, mas lidar com a vilania e as histórias que surgiram”, desabafou.

Miley Cyrus faz reflexão sobre seu começo de carreira

Recentemente, a cantora Miley Cyrus relembrou algumas das polêmicas que marcaram o início de sua carreira.

Segundo a Billboard, em um teaser para a entrevista no CBS Sunday Morning, que será exibida em 5 de outubro, a estrela pop respondeu a uma pergunta da apresentadora Tracy Smith sobre a reação negativa que enfrentou de mães irritadas durante sua transição de Hannah Montana para uma carreira musical mais provocativa.

“Acho que fui a primeira pessoa a ser cancelada”, afirmou Miley Cyrus no clipe, compartilhado no Instagram do CBS Sunday Morning. “Na verdade, só quando fiquei mais velha, eu percebi o quão brutal foi.”

Miley Cyrus alcançou a fama como estrela de Hannah Montana, do Disney Channel, que estreou em março de 2006 com um recorde de 5,4 milhões de espectadores. Ela tinha apenas 13 anos quando interpretou Miley Stewart, uma adolescente que leva uma vida dupla secreta: estudante de Malibu durante o dia e estrela pop global à noite. O programa ficou no ar até 2011.

De acordo com a publicação, após seu sucesso no programa, Miley Cyrus fez uma transformação ousada de imagem, lançando álbuns como Can’t Be Tamed, de 2010, e Bangerz, de 2013.

“Foi muito desafiador para outras pessoas, mas para mim foi um bom momento“, disse. “Parecia divertido e era divertido. Só quando fiquei mais velha é que percebi o quão duro…”

“Agora, estando onde estou, eu nunca olharia para alguém na casa dos 20 anos com a perspectiva de quem eu sou agora”, revelou. “Mas, na época, foi incrível”, acrescentou.

Ela também deve falar sobre sua jornada rumo à sobriedade, sua família e seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful, durante a próxima entrevista no CBS Sunday Morning.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Miley Cyrus se abre sobre seu passado turbulento. No início deste ano, ela falou abertamente sobre a era Bangerz.

“Foi nessa época que fui atingida com tanta força e fiquei muito envergonhada”, disse em junho, durante uma entrevista com Monica Lewinsky.