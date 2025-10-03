Perrie Edwards estreia carreira solo com álbum autoral

A cantora Perrie Edwards, conhecida mundialmente como integrante da girl band Little Mix, lança nesta sexta-feira (26) seu primeiro álbum solo de estúdio, intitulado simplesmente “Perrie”. Em entrevista exclusiva à CNN, a artista falou sobre a intensidade do processo de criação e as surpresas que o disco reserva aos fãs.

“Coloquei muito esforço, suor e lágrimas nesse projeto”, confessou Edwards, destacando que o álbum reflete sua identidade de forma genuína. “É muito eu, muito autêntico, divertido e pop. Tem pitadas de country, um pouco de rock, e tudo é guiado por instrumentos ao vivo, especialmente guitarras, que são minha paixão”, completou.

O trabalho reúne grandes baladas, faixas alegres com as quais o público pode se identificar, além de músicas mais melancólicas, mostrando diferentes facetas da artista. Entre os destaques do álbum estão os singles já lançados “If He Wanted To He Would”, “Forget About Us”, “Cute Aggression” e “You Go Your Way”.

Em um momento de vulnerabilidade, Perrie comentou sobre os desafios de iniciar uma carreira solo após anos de sucesso com o Little Mix. “Tudo é novo, tudo é diferente. Aprender a caminhar sozinho na música é como começar do zero. A parte mais difícil são as expectativas que todos criam sobre você”, refletiu.

Recentemente, Edwards também anunciou que espera seu segundo filho com o jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain, com quem é noiva desde 2017. O casal já é pai de Axel, de quatro anos, e agora se prepara para expandir a família enquanto a cantora explora novos horizontes musicais.

Perrie Edwards compartilha no Instagram que está grávida

Perrie Edwards anunciou nas redes sociais que está grávida e esperando seu segundo filho com o noivo Alex Oxlade-Chamberlain.

Segundo a People, no vídeo compartilhado no Instagram, ao som da música “If He Wanted to He Would”, Perrie Edwards pode ser vista vestindo uma camiseta branca com um corte na barriga, afastando-se da câmera.

No vídeo, ela exibe sua barriga de grávida, sorrindo ao revelar a notícia. Seu noivo então se junta a ela no vídeo e lhe dá um beijo antes que seu filho de 4 anos, Axel, chegue para um abraço coletivo, de acordo com a publicação.

“Adivinhe, queridos…”, escreveu na legenda.

Vale destacar que a boa notícia de Perrie Edwards chega logo após um episódio de 19 de agosto do podcast We Need to Talk, onde ela revelou ter sofrido vários abortos espontâneos antes e depois de dar à luz seu filho Axel.

A cantora disse que tem sido uma “situação complicada” e que ela e seu noivo passaram por muitas dificuldades em relação a gestações.

Perrie Edwards revela que sofreu vários abortos espontâneos

A cantora Perrie Edwards esteve no podcast We Need to Talk e revelou que sofreu vários abortos espontâneos antes e depois de dar à luz seu filho Axel, de 4 anos.

“Não necessariamente deixei de compartilhar isso com as pessoas porque tenho vergonha ou algo assim”, começou. “É só que é algo muito pessoal de se passar, e é muito difícil.”

Segundo a People, a cantora disse que tem sido uma “situação complicada” e que ela e seu noivo, Alex Oxlade-Chamberlain, passaram por muitas coisas. Ela continuou dizendo que seu filho Axel era um bebê arco-íris e que ela teve um aborto espontâneo “bem no começo da minha primeira gravidez”.

“E eu me lembro de ir ao meu ginecologista depois, com os laudos, e eu disse: ‘Você pode me explicar? Então não houve bebê?’ Ele respondeu: ‘Não, não, minha querida, você sofreu um aborto espontâneo.’ E eu disse: ‘Ah, tudo bem.’“, relembrou.

De acordo com a publicação, Perrie Edwards explicou que não se senti traumatizada no momento, já que a gravidez era tão precoce. Posteriormente, ela engravidou e teve seu filho Axel, mas ainda estava um pouco “nervosa” antes da marca de 12 semanas.

A cantora engravidou novamente quase um ano após o parto. Ela descobriu enquanto estava em turnê com o Little Mix.

“Descobri quando estava ensaiando para a última turnê da Little Mix”, disse ela. “Eu estava nos ensaios e pensei: ‘Ah, não me sinto bem’. Todos os sintomas possíveis. Eu pensei: ‘Acho que estou grávida’.”

“Então, com essa gravidez, lembro-me de estar em turnê e, todas as noites antes de um show, eu não parava de sangrar”, explicou. “Eu tinha um sangramento intenso. Lembro-me de ficar sentada pensando: ‘É isso. Perdi o bebê. Está acontecendo.’”

Ela contou que apesar do sangramento e do coágulo, tudo parecia bem no ultrassom de 12 semanas. O dia em que fez o ultrassom de 20 semanas, que acabou sendo, na verdade, um ultrassom de 22 semanas, ela disse que foi o pior dia de sua vida.

“Ele parecia estar em uma missão“, disse. “E eu simplesmente olhei para o Alex e pensei: ‘Algo não está certo’. E então me lembro de sentar e me lembro [do médico] dizendo essas coisas. Mas não me lembro do que ele disse.”

“E sim, basicamente perdemos o bebê com 24 semanas”, disse Perrie Edwards. “Então, acho que fiquei traumatizada. É estranho porque na primeira vez que aconteceu, acho que por ser tão cedo, eu pensei: ‘Ah. Que triste’. Mas acho que quando você está grávida, com 24 semanas, e já planejou o quarto e todas essas coisas, é muito difícil.”

“Lembro que logo depois, amigos mandavam mensagens e perguntavam: ‘Como está a barriga?’ E eu respondia: ‘Não tem nenhuma.’ Era muita coisa.“, finalizou.