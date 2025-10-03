Ludmilla celebra carreira, maternidade e nova fase internacional da música

De bailes no Rio de Janeiro à consagração nacional e internacional, Ludmilla se consolida como uma das artistas mais influentes do Brasil. Em entrevista à revista Rolling Stone, a cantora refletiu sobre sua trajetória marcada por superação e reinvenção, afirmando que “cheguei num patamar que 80% dos brasileiros me conhecem”, mas ressaltando que o reconhecimento não significa estagnação: “É hora de ampliar horizontes”.

A artista iniciou sua carreira no funk carioca e, ao lançar o projeto Numanice, fez história ao conquistar espaço no pagode, gênero tradicionalmente masculino. O trabalho não só lhe rendeu um Grammy Latino, como também apresentou Ludmilla a um novo público, consolidando sua posição como uma das vozes mais relevantes do país.

“Sou tudo que a MC Beyoncé sonhou. Vivo meu sonho. Tornei-me meu sonho”, disse Ludmilla, destacando a importância de representar mulheres negras, latinas e queer em espaços ainda carentes de diversidade.

Atualmente, Ludmilla trabalha em seu oitavo álbum, descrito por ela como o mais maduro da carreira, com sonoridade que mistura R&B e parcerias internacionais, incluindo Victoria Monét. A cantora esclarece que o objetivo não é fazer um “crossover”, mas sim expandir sua música globalmente sem abrir mão das raízes brasileiras.

A nova fase da artista também reflete mudanças na vida pessoal. Recentemente, Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, se tornaram mães, um momento que trouxe ainda mais motivação para seus projetos. “Quero que minha filha tenha orgulho de tudo que a mãe fez”, declarou.

Entre conquistas, sonhos e desafios, Ludmilla reforça seu propósito: alcançar cada vez mais público mantendo a essência que construiu ao longo dos anos. “Tenho orgulho de mim e da minha carreira. Mostrei ao mundo que é possível chegar ao topo sem perder a essência”, finaliza.

Ludmilla comenta lançamento de álbum e explica demora

Recentemente, a cantora Ludmilla utilizou seus stories no Instagram para conversar diretamente com seus fãs sobre o lançamento de seu próximo álbum. A artista, que não lança uma nova produção desde o álbum Numanice #3 (Ao Vivo), divulgado em 20 de fevereiro de 2024, aproveitou o espaço para esclarecer detalhes e compartilhar novidades exclusivas. Ela explicou que estava respondendo à grande quantidade de perguntas que vinha recebendo e que sentiu a necessidade de se posicionar.

“Bom, pessoal, vamos lá. Eu decidi gravar este vídeo para vocês porque não falei isso em lugar nenhum, e vocês têm me perguntado tanto, me pressionando muito, que achei melhor dar um parecer.”

Em seguida, Ludmilla abordou a questão mais aguardada pelos fãs: a data de lançamento do álbum. Ela comentou que, assim como os fãs, também estava ansiosa para compartilhar essa informação, mas que o processo de definição de datas envolve uma série de fatores que muitas vezes não são visíveis para o público.

“E é sobre a data do álbum… vocês querem muito saber, não é? Eu também estou louca para contar, mas não quero falar uma data e depois ter que mudá-la. Por que digo isso? Porque lançar um álbum envolve muito mais coisas do que vocês imaginam.”

A cantora também explicou detalhes sobre a produção do disco, destacando que existem etapas burocráticas complexas que exigem atenção máxima para nada ser feito de forma equivocada. Ela aproveitou para adiantar algumas novidades sobre o álbum, mostrando entusiasmo e confiança no resultado.

“Existe uma parte burocrática bastante complexa, cheia de detalhes em que não se pode cometer nenhum erro. Estamos justamente nessa fase, mas posso adiantar que o álbum está muito quente, muito incrível. Ah, e todas as vozes dos feats já estão gravadas. E sim, o álbum já tem nome.”

Por fim, Ludmilla reafirmou seu compromisso com os fãs e prometeu que, assim que possível, compartilhará a data oficial do lançamento. Ela garantiu que a divulgação será feita de maneira segura, sem alterações ou imprevistos, deixando os seguidores ainda mais ansiosos pelo novo trabalho.

“Assim que eu puder, vou contar para vocês a data certa, sem mudanças, sem imprevistos. Vai ser incrível. Aguardem, pessoal, que está vindo aí!”

Ludmilla também comentou, de maneira entusiasmada, sobre o estilo musical que seu próximo disco seguirá e sobre as parcerias especiais que farão parte do projeto. Recentemente, Ludmilla lançou a faixa CAM GIRL com a vencedora do Grammy, Victoria Monét, reforçando o tom R&B que deve predominar em seu novo trabalho e dando pistas do nível das colaborações que o público poderá esperar.