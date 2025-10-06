Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (6/10)

LUA CHEIA

Data estelar: Lua Cheia em Áries.

Apesar de que a Astrologia é desprezada e a praticar é a melhor maneira de não ser levado a sério pela “inteligentzia”, qualquer pessoa com mínima capacidade de compreender o funcionamento desse mistério que chamamos de Vida percebe a interdependência de todos os componentes do Universo e que, qualquer esforço para ler essa relação, no nível infinitesimal e infinito há de ser bem-vindo.

Átomos, moléculas, organismos individualizados, reinos da natureza, planetas, estrelas, constelações e galáxias, tudo constitui a unidade do corpo colossal do Universo, cuja grandeza fica mais evidente durante a Lua Cheia, e se nós nos irritamos e perdemos o juízo nela é porque, em vez de funcionarmos conectados com o conjunto maior de experiências, insistimos em reduzir o Universo inteiro a nossa presença individual.





























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É bom conhecer os inimigos e adversários, mas não é muito bom permitir que eles e elas afetem seu ânimo, porque isso enfraquece sua posição. Procure se manter impassível diante de tudo que acontece. Você consegue.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O mundo não está nem pior, nem melhor do que sempre foi, acontece apenas que anda todo mundo sobressaltado, não sabendo o que fazer, e nas conversas esse medo é irradiado sem pudor. Procure se blindar, você não precisa disso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É desnecessário profetizar para prever os resultados de qualquer tipo de ação empreendida, sua alma pode muito bem indagar com racionalidade o que está em andamento, e se precaver de ações que sairiam pela culatra.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O tempo está ao seu favor, portanto, evite se precipitar na direção de assuntos que parecem urgentes, mas que ainda precisariam ser amadurecidos melhor. Isso leva tempo, por isso é que esse fator é seu aliado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A comoção interior decorre de sua alma se convencer de que tudo que anda acontecendo atualmente seria definitivo, porém, as coisas não são bem assim, o definitivo de hoje será o temporário de amanhã. Você verá.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide para não se complicar desnecessariamente, porque, inclusive, isso pode acontecer como fruto de sua boa vontade de descomplicar. Essas coisas acontecem por falta de observação objetiva do cenário.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuide para não pesar tanto a mão em sua busca de segurança que o tiro acabe saindo pela culatra. No meio dessa confusão toda que tomou conta do mundo, é melhor continuar fazendo acertos pequenos e temporários.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Motivo para armar o barraco sempre haverá por aí, porém, nem todos os motivos serão verdadeiros, em muitos casos sua alma construirá uma narrativa racional para se convencer de que seria o caso de armar o barraco.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A experiência já ensinou a você que nem tudo que brilha é um convite à festa, porque há brilhos enganosos, coisas e pessoas que se apresentam com entusiasmo e depois se transformam em engodos. Saia dessa agora.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

São informações demais circulando por aí, e são contraditórias entre si, e cada uma das pessoas está convencida de que a informação que elas divulgam é mais correta do que as outras. Discernimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite ceder à pressão de que seria urgente solucionar tudo agora, para sua alma ficar tranquila no futuro, com tudo encaminhado. A proposta é sensata, mas sua alma ainda não tem as informações necessárias para isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pela lógica, sua alma não conseguirá enxergar nenhuma saída, porque tudo aponta ao abismo. Porém, a experiência já deveria ter demonstrado a você que a lógica não dá conta de explicar os mistérios da Vida.