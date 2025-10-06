Anitta promete álbum surpresa e revela novas experiências em 2026

Anitta revelou detalhes exclusivos sobre seus próximos passos na música. Além de continuar os “Ensaios”, projeto que conquistou o público no Carnaval, a cantora prepara um novo álbum para 2026 que promete inovar e desafiar expectativas.

“Estou trabalhando em um álbum que vai ser bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a me ver fazendo. Vai ter gente que vai curtir, e gente que vai estranhar, mas acredito que vai surpreender”, contou Anitta em entrevista à “Quem”.

A artista de 32 anos também comentou sobre seu momento pessoal: “Agora estou aproveitando mais a vida, viajando, passeando, ficando com a família. Nas criações, estou explorando caminhos que nunca pensei seguir”.

O último lançamento de Anitta foi “Ensaios da Anitta” (2024), sequência de “Funk Generation”, consolidando o domínio da cantora no cenário pop e funk brasileiro. Com a agenda de 2026 já ganhando forma, os fãs podem esperar novidades que prometem agitar o início do próximo ano.

O anúncio do novo projeto acontece em meio a uma etapa de transformação pessoal. Anitta tem declarado que deseja reduzir o ritmo intenso de trabalho, equilibrando a carreira com sua vida privada. O novo álbum reflete justamente essa mudança, privilegiando a autenticidade em vez de fórmulas comerciais já conhecidas.

Ensaios da Anitta: datas e cidades da temporada 2026 são divulgadas

Os Ensaios da Anitta estão de volta! A temporada pré-carnavalesca da cantora retorna em 2026, com oito apresentações confirmadas. O giro começa em janeiro e segue até fevereiro, passando por Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

Para o próximo ano, Anitta escolheu como tema do seu carnaval o Cosmos, celebrando a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.

“A minha época preferida do ano tá chegando, gente! Eu sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade, o meu jeitinho de ser, para os temas do meu carnaval. O ‘Cosmos’ vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficarão só nos memes, tá? Para 2026 podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows”, festeja Anitta.

Os Ensaios da Anitta já se tornaram uma das turnês mais aguardadas do calendário brasileiro, anualmente movimentando a pré-folia de diversas cidades brasileiras. Em 2025, por exemplo, foram mais de 250 mil ingressos vendidos.

Tudo acontece num palco de 360 graus, que aproxima o público da cantora. Além disso, o projeto já se tornou conhecido pelo line up ilustre de convidados que a Girl from Rio recebe no palco, contemplando diversos gêneros da nossa música, como pop, funk, trap, rap, sertanejo, piseiro, brega, axé e outros.

A variedade musical presente nas apresentações também se demonstra no próprio repertório da cantora, que passeia, sim, por todo o seu catálogo de hits, mas também pelo universo das músicas carnavalescas de todo tipo.

As vendas serão feitas pelo site www.carnavaldaanitta.com.br. Clientes do banco digital Mercado Pago têm acesso à pré-venda exclusiva, que ocorre no próximo sábado (4). Já na terça-feira-seguinte (7) iniciam-se as vendas gerais.

Anitta: pré-venda exclusiva

Além da novidade, os fãs terão a oportunidade de garantir seus ingressos antecipadamente em uma pré-venda exclusiva em parceria com o banco digital Mercado Pago.

Início: 4 de outubro (sábado), às 12h

Validade: 24h ou até a disponibilidade do lote

Limite: até 2 ingressos por CPF

Forma de pagamento: válida apenas para cartões de crédito pessoa física do

Mercado Pago.

Abertura da pré-venda: 4/10 (sábado) – 12h

Onde comprar: www.carnavaldaanitta.com.br

Classificação: Consultar cada cidade

Oferecimento: Beats, Mercado Pago e Sephora

Realização: Rodamoinho e Grupo Onda

Datas e locais do Ensaios da Anitta 2026

10/01, Belém (Pará)

11/01, Fortaleza (Ceará)

17/01, Recife (Pernambuco)

18/01, Brasília (Distrito Federal)

24/01, Campinas (São Paulo)

25/01, Rio de Janeiro

07/02, Belo Horizonte (Minas Gerais)

08/02, São Paulo