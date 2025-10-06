Taylor Swift revive clássico de George Michael em nova faixa de seu álbum

Taylor Swift surpreendeu seus fãs ao lançar “Father Figure”, a quarta faixa de seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, em 3 de outubro de 2025. A canção não apenas presta homenagem ao icônico sucesso de George Michael de 1987, mas também se apropria de sua melodia, com a aprovação oficial do espólio do cantor. A colaboração marca uma fusão entre duas gerações de artistas pop, unindo o legado de Michael com a inovação de Swift.

A música aborda temas de poder, manipulação e os desafios enfrentados por artistas mulheres na indústria musical. Com letras que sugerem uma crítica velada a figuras de autoridade masculina, como Scott Borchetta, ex-CEO da Big Machine Records, a canção reflete a luta de Swift para recuperar os direitos sobre suas gravações anteriores. A interpolação de “Father Figure” serve como uma metáfora para essas dinâmicas de poder e controle.

O espólio de George Michael expressou seu entusiasmo pela versão de Swift, destacando que o cantor ficaria honrado com a homenagem. “Quando ouvimos a faixa, não tivemos hesitação em apoiar essa colaboração entre dois grandes artistas”, afirmou o espólio. “Sabemos que George teria sentido o mesmo”, completou.

Taylor Swift quebra recordes com “The Life of a Showgirl”

Na última sexta-feira (03), a cantora Taylor Swift lançou seu tão aguardado décimo segundo álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl. A novidade rapidamente repercutiu entre os admiradores de música, especialmente do pop, e apresentou resultados impressionantes nas plataformas de streaming, com recordes quebrados e números expressivos que reforçam o impacto da artista na indústria.

Em seu primeiro dia de lançamento, The Life of a Showgirl alcançou 251 milhões de reproduções no Spotify, tornando-se a maior estreia de 2025 na plataforma e uma das maiores de todos os tempos. O feito só ficou atrás do desempenho de The Tortured Poets Department, também de Taylor Swift, que conquistou mais de 313 milhões de reproduções em seu dia de estreia, mantendo, assim, o recorde absoluto de maior debut da história do Spotify.

Atualmente, Taylor Swift domina todo o top 5 de maiores estreias femininas no Spotify. Após The Life of a Showgirl e The Tortured Poets Department, completam o ranking os álbuns Midnights (2022), 1989 (Taylor’s Version) (2023) e Speak Now (Taylor’s Version) (2023), que registraram, respectivamente, 185 milhões, 176 milhões e 126 milhões de reproduções em suas estreias.

Além dos recordes do álbum, Taylor Swift superou marcas pessoais e globais com o single principal, “The Fate of Ophelia”. A faixa, que abre o disco, estreou com mais de 30 milhões de reproduções em apenas 24 horas, tornando-se a música mais ouvida em um único dia na história do Spotify. O recorde anterior também pertencia à cantora, com a faixa Fortnight, parceria com Post Malone e single de The Tortured Poets Department, que havia estreado com cerca de 25 milhões de reproduções.

No Brasil, The Fate of Ophelia conquistou outro feito histórico: tornou-se a maior estreia de uma artista internacional no Spotify Brasil, alcançando mais de 1,5 milhão de reproduções em um único dia. O número superou o recorde anterior de yes, and?, de Ariana Grande, que havia estreado com 1,1 milhão de reproduções.

Atualmente, Taylor Swift pode quebrar um novo e importante recorde comercial. De acordo com a revista Hits Daily Double (HDD), The Life of a Showgirl tem potencial para ultrapassar o desempenho do álbum 25, de Adele, lançado em 2015. O disco da cantora britânica vendeu mais de 3,3 milhões de cópias em sua primeira semana, tornando-se um dos maiores debuts da era moderna. Segundo a publicação, Taylor já teria alcançado a marca de 3 milhões de cópias vendidas até o último fim de semana, aproximando-se da quebra de um recorde que permanece imbatível há uma década.

Confira as estreias das novas faixas de Taylor Swift no Spotify:

1. The Fate of Ophelia — 30.98M

2. Elizabeth Taylor — 23.97M

3. Opalite — 23.71M

4. Father Figure — 21.80M

5. Eldest Daughter — 19.96M

6. Actually Romantic — 19.39M

7. Wood — 19.01M

8. CANCELLED! — 18.83M

9. Wi$h Li$t — 18.80M

10. Ruin The Friendship — 18.75M

11. The Life of a Showgirl — 18.73M

12. Honey — 15.99M