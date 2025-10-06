Charli XCX provoca Taylor Swift? Vídeo misterioso reacende rumores de briga

O universo pop voltou a ferver. Charli XCX, uma das artistas mais influentes da cena alternativa, movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo enigmático em meio aos rumores de desentendimento com Taylor Swift.

A cantora britânica, conhecida por seu estilo provocador e autenticidade sem filtros, compartilhou o clipe de apenas cinco segundos, sem contexto, mas o suficiente para incendiar teorias entre os fãs.

O vídeo mostra um engenheiro de som ajustando uma mesa de mixagem em um estúdio, enquanto duas notas são tocadas rapidamente. O som, que cresce de forma gradual, lembra o início de uma faixa ainda não lançada. Na legenda, Charli apenas adicionou um emoji de coração, o que, para muitos, foi o gatilho perfeito para interpretações diversas.

A postagem acontece poucos dias após o lançamento de The Life of a Showgirl, o novo álbum de Taylor Swift. A faixa Actually Romantic, uma das mais comentadas do projeto, contém versos que o público acredita serem direcionados à intérprete de Brat.

Na canção, Taylor canta:

“Ouvi você me chamar de ‘Barbie chata’ quando a cocaína te deixou corajosa / Cumprimentou meu ex e depois disse que estava feliz por ele ter me ignorado.”

Os fãs, sempre atentos, foram rápidos em fazer conexões. Charli XCX já fez menções ao uso de drogas em algumas composições e lançou, em 2024, Everything Is Romantic, música com título semelhante ao da faixa de Taylor. Além disso, outra canção de Charli, Sympathy Is a Knife, fala sobre insegurança ao redor de uma cantora famosa, o que alguns interpretaram como uma referência à própria Taylor Swift.

Taylor e Charli XCX: Internautas acreditam que a música Actually Romantic seria uma resposta direta à suposta rivalidade

O contexto pessoal também ajudou a alimentar as especulações. Enquanto Taylor teve um breve relacionamento com Matty Healy, vocalista da banda The 1975, Charli é casada com o baterista do mesmo grupo, George Daniel. A proximidade entre as histórias parece ter sido combustível suficiente para o fandom enxergar indiretamente uma tensão entre as duas artistas.

Durante o evento de lançamento do álbum, Taylor comentou sobre o significado de Actually Romantic, sem citar nomes. “É como uma carta de amor para alguém que me odeia. Eu comecei a ver o quanto é lisonjeiro alguém gastar tanta energia em mim, mesmo de forma negativa”, afirmou. “No meu setor, atenção é carinho — e essa pessoa me deu muito disso.”

Embora nem Taylor Swift nem Charli XCX tenham confirmado ou negado os rumores de rivalidade, o público segue dividido. Alguns acreditam que o vídeo postado por Charli é apenas uma estratégia de marketing para promover um novo projeto. Outros veem na publicação uma resposta velada à suposta provocação da loira.

Enquanto a internet tenta decifrar se há realmente uma “treta pop” no ar, uma coisa é certa: Charli XCX domina a arte de provocar curiosidade — e Taylor Swift, a de transformar polêmicas em música.