Mariah Carey faz história com “Here For It All” e reafirma seu legado na música

Mariah Carey acaba de alcançar um marco histórico em sua carreira de mais de três décadas. O lançamento de seu novo álbum, Here For It All, consolidou a artista como a única cantora da história a ter todos os seus 16 álbuns de estúdio figurando no Top 10 da parada norte-americana Billboard 200.

A estreia do projeto em 7º lugar, com 47 mil unidades equivalentes vendidas, reforça o status de Mariah como uma das maiores vozes e compositoras do pop mundial.

Desde o início dos anos 1990, quando estreou com o álbum Mariah Carey, a artista vem dominando as paradas musicais e quebrando recordes, muitos dos quais permanecem imbatíveis até hoje.

O feito atual é especialmente significativo porque coloca Mariah em um grupo seleto de artistas que conseguiram manter relevância e sucesso comercial ao longo de várias décadas. Ela é também a única a aparecer no Top 10 da Billboard 200 em quatro décadas consecutivas: anos 1990, 2000, 2010 e agora 2020.

Nos anos 1990, sete de seus álbuns chegaram ao Top 10; nos anos 2000, foram cinco; na década de 2010, três; e agora, Here For It All marca a presença da cantora nos anos 2020. Além disso, Mariah já liderou o topo da parada com seis de seus trabalhos: Mariah Carey (1990), Music Box (1993), Daydream (1995), Butterfly (1997), The Emancipation of Mimi (2005) e E=MC² (2008). Esses títulos ajudaram a moldar a identidade do pop e do R&B contemporâneo, firmando a cantora como um ícone atemporal.

O novo álbum chega em um momento em que a artista demonstra plena confiança em revisitar suas raízes musicais sem abrir mão da inovação. Here For It All combina elementos clássicos de sua sonoridade, baladas intensas, vocais poderosos e letras confessionais — com nuances modernas, explorando novos estilos e produtores. O resultado é uma obra que conversa com gerações diferentes de ouvintes e reforça o talento incomparável de Mariah como intérprete e compositora.

Mariah Carey: Diva também prepara documentário e série inspirada

Além do sucesso do álbum, a cantora prepara dois projetos que prometem movimentar ainda mais sua trajetória. Um documentário sobre sua carreira já está em produção e deve trazer bastidores inéditos, explorando tanto o lado artístico quanto o pessoal da diva. Paralelamente, Mariah também desenvolve uma série inspirada em sua autobiografia, The Meaning of Mariah Carey, publicada em 2020.

Em uma recente entrevista, a cantora brincou sobre o nível de sinceridade que o público pode esperar do novo documentário: “Vai me filmar em vários momentos diferentes. Não sei quão honesta eu posso ser se não for eu falando [risos]”.

Aos 55 anos, Mariah Carey continua a redefinir o conceito de longevidade no pop. Sua habilidade de se reinventar sem perder a essência faz dela uma referência para artistas de todas as gerações. Here For It All não é apenas mais um sucesso de vendas, é a prova de que, mesmo após décadas de carreira, Mariah segue “aqui por tudo isso”, como o título do álbum sugere, pronta para continuar fazendo história.