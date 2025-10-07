Ed Sheeran confirma música com Justin Bieber que ficou engavetada

Os fãs de Ed Sheeran e Justin Bieber podem precisar de paciência — e talvez de um pouco de sorte — para ouvir uma colaboração que quase existiu entre as duas estrelas. Durante uma entrevista ao programa The Morning Mash Up, da rádio SiriusXM, Sheeran revelou que há uma versão de sua nova música, “Camera”, gravada com Bieber, mas que nunca foi lançada.

“Eu escrevi para o álbum = e acabou se tornando um dueto com Justin para o Justice. Só que nunca se concretizou”, contou o britânico de 34 anos. “Existe uma versão com ele. É muito boa, mas simplesmente… está por aí, perdida no éter.”

O cantor comentou ainda que a faixa acabou entrando em seu novo disco, Play, lançado neste ano. “Agora ela foi lançada, e parece que o público gostou bastante”, completou.

A revelação reacendeu o entusiasmo dos fãs pela parceria que já deu certo antes. Sheeran e Bieber dividiram os créditos de “Love Yourself”, de 2015, e voltaram a unir forças em 2019 com “I Don’t Care”, sucesso que marcou o álbum No.6 Collaborations Project.

Além do ineditismo da colaboração, “Camera” carrega uma reflexão pessoal. Segundo Sheeran, a letra aborda como “os melhores momentos da vida nem sempre são registrados por uma câmera”. Ele explicou que, para ele, há uma beleza em viver o instante sem precisar documentar tudo. “Se alguém tivesse filmado meu primeiro show, provavelmente a magia teria se perdido. Às vezes é melhor deixar a memória fazer o trabalho”, disse.

O artista, que é pai de duas crianças, revelou ainda que seu pedido de casamento para Cherry Seaborn — hoje sua esposa — é uma das lembranças que prefere manter apenas na mente. “Se alguém tivesse gravado, talvez o momento não tivesse o mesmo peso. Câmeras e vídeos, às vezes, tiram a magia das coisas”, refletiu.

Outro destaque do novo álbum é “Old Phone”, lançada em maio. A faixa nasceu de uma experiência curiosa: ao religar um celular antigo, Sheeran encontrou mensagens e fotos de quase uma década atrás. Entre elas, registros com Taylor Swift, Benny Blanco e a própria Cherry. “Parecia abrir uma cápsula do tempo”, contou. “Foi emocionante revisitar pessoas e momentos que já não fazem parte da minha vida. Eu chorei lendo conversas com amigos que já se foram.”

Ed Sheeran conta como soube do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

Recentemente, Ed Sheeran revelou durante uma conversa com Andy Cohen no Small Stage Series da SiriusXM como descobriu sobre o noivado de Taylor Swift.

“Instagram“, disse Ed Sheeran.

“É”, respondeu o cantor, que fez um show intimista no Irving Plaza, em Nova York, na última quinta-feira (25). “Como todo mundo. Você nem recebeu uma mensagem direta com antecedência?”, perguntou o apresentador, ao que Ed Sheeran respondeu: “Não“.

Segundo a People, a amizade entre Ed Sheeran e Taylor começou há mais de uma década, em 2012, depois que ele abriu a turnê Red Tour, que seguiu o lançamento do álbum homônimo. Red também contou com uma música em parceria entre os dois, chamada “Everything Has Changed”.

“Eu morava em Nashville e ela morava em Nashville, e costumávamos ir e voltar dos shows juntos e fazer todo tipo de coisa, sei lá”, relembrou sobre o início da amizade no podcast Call Her Daddy em abril.

“Eu literalmente passei quase todos os dias com ela por cerca de seis meses, então acho que durante esse período, e eu a vejo quando a vejo“, afirmou.

Ed Sheeran fala sobre músicas do álbum póstumo ‘Eject’

Recentemente, Ed Sheeran comentou em uma entrevista com Zane Lowe, da Apple Music, sobre seus planos de lançar um álbum póstumo intitulado Eject.

Segundo a People, sua esposa, Cherry Seaborn, o ajudará no processo. “Na verdade, está no meu testamento, e Cherry escolhe as faixas“, afirmou.

“Meu desejo é fazer um disco com todas as músicas dos meus 18 anos, então, quando eu falecer, escolher as 10 melhores”, explicou Sheeran. “E é como imaginar se Paul McCartney morresse e houvesse gravações antigas dos Beatles com 16 anos e, logo depois, as 10 melhores de toda a sua carreira.”

“Muitas pessoas não vão gostar disso, mas muitos dos meus fãs vão achar isso superinteressante“, acrescentou.

De acordo com a publicação, o artista confirmou que o álbum só seria lançado após sua morte. “Você sabe como álbuns póstumos são lançados, mas eles são meio que sem planejamento”, continuou, observando que quer trabalhar nele com a esposa antes de sua morte. “E eu não quero ir atrás de alguém só para misturar as coisas e lançar. Quero que seja planejado.”

Vale lembrar que Ed Sheeran já havia falado sobre seus planos para um álbum póstumo. Em março de 2023, ele disse à Rolling Stone que o álbum faria parte de outro projeto de cinco álbuns intitulado “For Symbols”, semelhante à sua série “Math Signs”.

“Quero fazer este álbum aos poucos, entre aspas, ‘perfeito’ para o resto da minha vida, adicionando músicas aqui e ali”, disse Sheeran na época. “E deixar no meu testamento que, depois que eu morrer, ele seja lançado.”

Em março de 2025, durante uma aparição no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ele compartilhou como o diretor Quentin Tarantino inspirou a visão.

“Quando eu tinha uns 18 anos, tive uma ideia para uns 10 álbuns. São Plus, Multiply, Divide, Subtract, Equals, and then Play, Pause, Fast Forward, Rewind and Stop”, ele começou.

“Eu queria fazer 10. Sou meio obcecado por Tarantino, e ouvi dizer que ele estava fazendo 10 filmes, e tem seus projetos paralelos como “Grindhouse” e coisas do tipo“, acrescentou.