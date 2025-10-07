Anitta adia álbum e promete experiências musicais inéditas em 2026

Anitta revelou que o novo álbum ficará para 2026 e que, antes disso, pretende lançar músicas exclusivas para os “Ensaios”, sua série de shows pré-Carnaval. A cantora comentou sobre os planos em entrevista à revista Quem, deixando os fãs ansiosos por novidades.

“Vou lançar faixas para os ‘Ensaios’ e, no próximo ano, planejo um álbum bem diferente. Acho que vai surpreender bastante. Vai ter gente que vai gostar e gente que não, porque é um estilo que ainda não viram muito eu explorando”, adiantou a artista.

Após o sucesso de Funk Generation (2024), indicado ao Grammy de melhor álbum pop latino, Anitta chegou a considerar um disco totalmente em espanhol. O primeiro single, “Romeo”, lançado em fevereiro, não teve grande repercussão, seguido de “Larissa”, trilha sonora do documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta.

Mudanças na rotina da cantora, que decidiu reduzir o ritmo de trabalho e investir mais na vida pessoal, também influenciaram o novo projeto. Em março, Anitta revelou que a gravadora queria um álbum inteiramente de reggaeton, mas ela negociou para equilibrar o disco entre reggaeton e faixas como “Larissa”. A cantora ainda demonstrou interesse em incluir músicas inspiradas em mantras.

Em entrevista ao programa Estrela da Casa, Anitta classificou o próximo álbum como “um experimento”. “Sempre lanço músicas que sei que meus fãs vão amar. Agora tenho um projeto que não sei se eles vão aprovar, é um desafio pessoal. Mas podem ter certeza: algumas faixas terão exatamente o que eles esperam. Senão, perde-se a liberdade de ser artista, que é o que faz meus fãs me acompanharem desde o início”, explicou.

Gkay comenta fim da amizade com Anitta: “Ciclos vão e vêm, mas o respeito fica”

Durante sua participação na quadra do Salgueiro, no Rio de Janeiro, Gkay decidiu abordar de forma aberta e madura um assunto que há tempos despertava curiosidade entre os fãs: o fim de sua amizade com Anitta. A humorista, conhecida por seu jeito espontâneo e suas falas diretas, falou sobre o distanciamento com a cantora pop e demonstrou que, apesar da separação, o respeito e a admiração permanecem intactos.

“Gente, a Anitta é a maior artista do Brasil, do mundo! Pra mim, do mundo! Porque se ela é brasileira e tá bombando lá fora, ela é a maior do mundo. Tenho o maior respeito por ela”, afirmou Gkay, logo no início da entrevista exclusiva concedida à coluna de Daniel Nascimento e ao programa TV Fama.

A relação entre as duas, que já foi marcada por aparições públicas e interações nas redes sociais, vinha despertando questionamentos desde 2023, quando fãs perceberam que elas haviam parado de se seguir e de comparecer a eventos juntas. As especulações aumentaram conforme os meses passaram, e o silêncio de ambas apenas alimentava os rumores.

Agora, Gkay confirma o afastamento, mas faz questão de enfatizar que não há mágoas envolvidas. “Pessoas se juntam e se separam. O importante é que, pra mim, ela é e sempre vai ser essa deusa maravilhosa. Ciclos vão e vêm, mas a admiração fica”, declarou a influenciadora, em tom tranquilo, demonstrando maturidade diante da situação.

Anitta: Fãs já especulavam sobre o afastamento após meses sem aparições juntas

O posicionamento de Gkay surpreendeu pela serenidade. Diferente de outros rompimentos de amizade no mundo dos famosos, a criadora de conteúdo preferiu não alimentar polêmicas e nem sugerir atritos. Sua fala soou como uma tentativa de encerrar o assunto com respeito e leveza, algo que o público notou positivamente nas redes sociais.

Desde o início da fama, Gkay e Anitta protagonizaram momentos de amizade que chamaram atenção do público, especialmente nas redes e em eventos badalados. A sintonia entre as duas era evidente, o que tornou o afastamento ainda mais perceptível. No entanto, ao adotar um discurso maduro, Gkay mostra que o tempo e as mudanças naturais da vida são fatores que nem sempre significam rupturas negativas.

Enquanto Anitta segue focada em sua carreira internacional, consolidando sua imagem como uma das artistas mais influentes do pop mundial, Gkay continua investindo em novos projetos, tanto na comédia quanto no entretenimento digital.

A fala da influenciadora evidencia uma visão mais equilibrada sobre relações pessoais na fama — algo raro em meio ao imediatismo das redes sociais. Com isso, Gkay demonstra que é possível reconhecer o valor de uma amizade, mesmo quando os caminhos seguem direções diferentes.

Em tempos em que desentendimentos entre celebridades facilmente se transformam em polêmicas virais, o posicionamento da humorista mostra que o amadurecimento também pode ser notícia.