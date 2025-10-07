Halsey revela o motivo por trás da pausa na carreira musical

Halsey abriu o coração sobre sua ausência nos lançamentos musicais em uma entrevista à Apple Music, concedida a Zane Lowe e exibida na última quinta-feira (18). Aos 30 anos, a cantora explicou que questões contratuais e o desempenho de seu mais recente álbum a impediram de criar novas músicas no momento.

“Não posso fazer um álbum agora. Não tenho permissão para isso. É a realidade”, confessou a artista, referindo-se a The Great Impersonator, lançado em outubro de 2024. O disco, quinto da carreira de Halsey, estreou na segunda posição da Billboard 200, mas, segundo a cantora, não atingiu as expectativas da gravadora.

Ela destacou que, embora 100 mil cópias vendidas na primeira semana seja um número impressionante para muitos artistas na era digital, o resultado é considerado abaixo do padrão que Halsey estabeleceu com trabalhos anteriores. “Seria um sucesso para a maioria dos artistas. Mas, comparado ao que alcancei com Manic, isso é visto como um fracasso. É difícil aceitar que não sou mais a estrela pop que costumava ser, e ainda sou comparada a outros artistas que não considero superiores a mim”, disse.

Halsey ainda lembrou do êxito de sua turnê My Last Trick, que se tornou a mais vendida de toda a sua trajetória. “Eles querem números do tipo Manic de mim”, completou, referindo-se ao álbum que trouxe o hit “Without Me”, número 1 na Billboard Hot 100 e seis vezes platina.

Apesar das dificuldades, a cantora expressou gratidão pelo apoio incondicional dos fãs. “Eu os amo, Deus os abençoe, porque eles são a única razão pela qual consigo vender tantas cópias de um álbum conceitual experimental sobre a morte. Eles me apoiam”, declarou.

Atualmente vinculada à Columbia Records, Halsey se prepara para a turnê Back to Badlands, que celebrará o 10º aniversário de seu álbum de estreia, Badlands, em Los Angeles. Sua última série de shows, realizada entre maio e julho de 2025, contou com 32 apresentações e teve ingressos esgotados quase imediatamente.

Halsey reflete sobre fama e carreira após 10 anos de Badlands

Ao completar uma década desde o lançamento de Badlands, seu primeiro álbum de estúdio, Halsey revisitou memórias, conquistas e também os dilemas de sua trajetória. Em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music, a cantora abriu o coração sobre a relação com a fama, os desafios pessoais e o impacto de sua obra na música pop.

A artista norte-americana, hoje considerada uma das vozes mais marcantes de sua geração, reconheceu que a ascensão meteórica não foi fácil de lidar. “Eu não gostava de ser tão famosa”, admitiu, explicando que aquilo que um dia buscou acabou se tornando sufocante. O estrelato trouxe oportunidades e reconhecimento, mas também pressão e dificuldades ligadas à saúde mental, que ela não escondeu ter enfrentado.

Em sua fala, Halsey revelou um sentimento ambíguo em relação a Badlands. Durante anos, ela tentou se distanciar do projeto, considerando-o um reflexo de uma versão mais ingênua de si mesma. No entanto, ao revisitar o álbum no marco de seus dez anos, encontrou uma nova perspectiva.

Ela destacou que, apesar da juventude e da falta de experiência, a obra nasceu de uma coragem espontânea e de uma ousadia que dificilmente conseguiria recriar hoje. “É um trabalho tão amado por mim. Foi feito com uma coragem descarada e ingênua que, de certa forma, me orgulho de não ter perdido completamente”, declarou.

O reencontro com esse capítulo de sua história acontece justamente no momento em que Halsey se prepara para a turnê “Back to Badlands”, que promete revisitar não apenas músicas icônicas do álbum, mas também a essência artística que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo.

Outro ponto abordado pela cantora foi o período de afastamento de dois anos da música. Halsey contou que a pausa, motivada por questões de saúde e escolhas pessoais, a obrigou a se reconectar consigo mesma e a encarar um público que já estava mudando. “Voltei e encontrei uma nova geração que não sabia quem eu era”, comentou.

Mesmo com os obstáculos, Halsey não deixou de experimentar e arriscar. Seu álbum mais recente, If I Can’t Have Love, I Want Power, foi descrito por ela como uma verdadeira “obra-prima”, embora tenha provocado consequências inesperadas: sua demissão da gravadora. Para a artista, o episódio é um retrato claro das prioridades da indústria atual, onde métricas e números se sobrepõem à autenticidade artística.

“Meu trabalho pode ser considerado um sucesso dentro do experimental, mas ainda é tratado como um fracasso quando comparado ao que a indústria espera de um popstar”, desabafou.