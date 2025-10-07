Lola Young anuncia pausa na carreira após desmaio em show nos EUA

A cantora britânica Lola Young, de 24 anos e conhecida pelo hit Messy, anunciou nesta terça-feira (30) que suspenderá todos os seus shows e compromissos profissionais por tempo indeterminado. A decisão vem poucos dias depois de um incidente preocupante: a artista desmaiou durante uma apresentação no All Things Go Music Festival, realizado no Forest Hills Stadium, em Nova York.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Lola afirmou: “Vou me afastar por um tempo. Dói me ver obrigada a cancelar tudo pelo futuro próximo. Obrigada por todo o amor e apoio. Sinto muito por decepcionar quem comprou ingresso para me ver, isso me dói mais do que vocês imaginam. Obviamente, todos terão direito a reembolso integral”.

A artista, que estava confirmada no Lollapalooza Brasil 2026, finalizou a mensagem pedindo compreensão aos fãs: “Espero de coração que vocês me deem uma segunda chance quando eu tiver tido um tempo para cuidar de mim mesma e voltar mais forte. Amo todos vocês”. Até o momento, a organização do festival brasileiro não se pronunciou oficialmente, mas compartilhou a declaração da cantora em suas redes sociais.

O episódio ocorreu no último sábado (27), quando Lola se apresentava com a música Conceited. Após passar mal e desmaiar no palco, a cantora foi rapidamente assistida pela equipe médica.

Nos últimos anos, Lola Young tem se mostrado aberta sobre questões de saúde mental. Em entrevista ao jornal The Guardian, no início de setembro, ela revelou o vício em cocaína. Em 2022, também comentou publicamente sobre viver com transtorno esquizoafetivo, diagnóstico que recebeu aos 17 anos.

Lola Young processa produtor de “Messy” após disputa por créditos de composição

No último sábado (04), a equipe da cantora Lola Young anunciou a abertura de uma ação judicial contra um dos produtores envolvidos na criação do hit “Messy”. A medida foi movida contra o produtor Carter Lang, conhecido por trabalhos com artistas como SZA, Justin Bieber e Doja Cat. A decisão ocorreu após Lang reivindicar créditos de composição em quatro faixas do repertório da cantora britânica, o que, segundo a equipe de Lola, não corresponde aos acordos previamente estabelecidos entre as partes.

O processo foi registrado na última quarta-feira (01), em Londres, em nome de Lola Young e da Sony Music Publishing. Por meio de um comunicado oficial, os representantes legais da artista detalharam a motivação por trás da ação e expressaram a indignação da equipe com as alegações do produtor, classificando-as como infundadas e prejudiciais à reputação de Lola.

No texto, os advogados afirmam que o processo foi movido como uma resposta necessária às recentes tentativas de Lang de reivindicar participação nas composições.

“É com imensa decepção, especialmente diante dos eventos recentes, que não tivemos outra escolha senão responder às reivindicações de crédito de composição feitas por Carter Lang em quatro músicas de Lola Young, entrando com uma ação judicial em nome dela.”

A declaração prossegue reforçando que a equipe da cantora contesta firmemente as alegações feitas pelo produtor. Segundo o comunicado, as sessões de gravação de Lola Young ocorreram há muito tempo e todos os acordos relacionados à autoria das músicas foram devidamente formalizados, tornando as atuais reivindicações injustificáveis.

“As alegações de Carter são fortemente contestadas, e não permitiremos que a reputação e a integridade de Lola sejam colocadas em questão — especialmente tanto tempo depois das sessões terem ocorrido e dos acordos terem sido firmados.”

Na parte final do comunicado, os representantes destacam a postura ética de Lola Young ao longo de sua carreira e reafirmam o compromisso da artista com a autenticidade de seu processo criativo. O texto também expressa a esperança de que o processo judicial esclareça os fatos e restabeleça a verdade sobre a autoria das canções em disputa.

“Lola sempre foi autêntica em seu processo de composição e reconhece contribuições quando apropriado. Essa disputa vem se arrastando há vários meses e esperamos que a verdade seja estabelecida.”

Lançada em 30 de maio de 2024, Messy rapidamente se consolidou como um dos maiores sucessos da carreira de Lola Young, acumulando mais de 890 milhões de reproduções no Spotify. Mesmo após a divulgação da ação judicial, Carter Lang ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.