Hayley Williams revela como Paramore influenciou hit polêmico

Hayley Williams, vocalista do Paramore, abriu o jogo sobre a influência da banda no universo musical de Taylor Swift. Em entrevista ao Popcast do New York Times nesta quarta-feira (1º), Williams comentou como o sucesso de 2007 do Paramore, Misery Business, pode ter deixado marcas no álbum Speak Now (2010) da superstar pop.
Ao falar sobre a faixa Better Than Revenge, de Swift, conhecida por sua letra controversa, Williams fez uma reflexão sobre os impactos e a responsabilidade artística que surgem com a fama ainda jovem. “Bem, Better Than Revenge. O que eu influenciei com aquela letra cancelada?”, questionou a cantora, ao relembrar o momento em que a música foi lançada.
A faixa de 2010 gerou críticas ao abordar comportamentos de mulheres de forma depreciativa, um tema que Williams reconheceu ter sido discutido ao longo dos anos. “O que me incomodou foi que já tinha refletido muito sobre isso anos antes de qualquer crítica externa”, explicou. Ela também destacou que escreveu Misery Business na adolescência e que, desde então, passou por um processo de crescimento e autocrítica.
Além disso, a artista elogiou a amizade e o apoio contínuo de Taylor Swift. Segundo Williams, a cantora sempre demonstrou admiração pelo Paramore, chegando a enviar mensagens de parabéns antes mesmo da família da artista em ocasiões de premiações. “Ela foi a primeira pessoa a quem recebi uma mensagem quando ganhamos um Grammy. Sempre apoiou a banda de forma tão vocal”, disse.
O Paramore chegou a aposentar Misery Business entre 2018 e 2022, e Williams aproveitou para refletir sobre os padrões de comportamento que jovens artistas muitas vezes absorvem sem perceber. “Toda essa ideia de ‘não sou como as outras garotas’… quem define isso? E por quê?”, questionou.
Taylor Swift, por sua vez, revisitou a polêmica letra ao lançar Speak Now (Taylor’s Version) em 2023, transformando o verso criticado em algo mais reflexivo: “Ele era uma mariposa para a chama / Ela estava segurando os fósforos, uau.”
Hayley Williams diz que letra de música é sobre Morgan Wallen
Recentemente, Hayley Williams falou no Popcast do New York Times sobre quem inspirou o single de seu álbum solo.
Segundo a People, a letra da música diz: “I’ll be the biggest star at this racist country singer’s bar.”
“Estou sempre falando de Morgan Wallen. Não dou a mínima”, disse Hayley Williams. “Me encontre no Whole Foods. Não me importo. Simplesmente não me importo.”
De acordo com a publicação, embora o cantor não tenha a respondido, Hayley afirmou no podcast que “nunca deixa de estar pronta para gritar a plenos pulmões sobre questões raciais”.
“Não sei por que isso se tornou a coisa que mais me irrita. Acho que é porque é tão interseccional que se sobrepõe a tudo, desde mudanças climáticas até questões LGBTQIA+”, revelou.
Vale lembrar que em 2021, um vídeo de Morgan usando um termo racista surgiu, um incidente pelo qual ele recebeu muitas críticas.
Vale destacar que várias estrelas da música country se manifestaram contra o uso da palavra na época, incluindo Mickey Guyton, Kelsea Ballerini e Maren Morris.
“Estou envergonhado e peço desculpas”, afirmou na época. “Usei uma ofensa racial inaceitável e inadequada da qual gostaria de me retratar. Não há desculpas para usar esse tipo de linguagem, nunca. Quero me desculpar sinceramente por usar essa palavra. Prometo melhorar.”
Posteriormente, ele se encontrou com líderes negros na comunidade musical, como o vice-presidente executivo/diretor de pessoas e inclusão do Universal Music Group, Eric Hutcherson, e a artista gospel vencedora do Grammy, Bebe Winans, bem como com a Black Music Action Coalition (BMAC).
Hayley Williams revela o futuro do Paramore
A cantora Hayley Williams se pronunciou sobre a situação do Paramore.
Em uma entrevista ao The Face, a cantora de “True Believer” revelou que a banda está em uma pausa e falou sobre seu futuro.
“Será que algum dia sabemos onde estamos?!”, disse Hayley Williams, sobre o grupo. “Sempre fazemos grandes pausas.”
“Para metabolizarmos a m**** que passamos como pessoas, leva o mesmo tempo que leva entre os álbuns.”, acrescentou.
Segundo a People, Hayley Williams também confirmou que, apesar de ter lançado recentemente um novo álbum solo, a banda não está separada.
“Não há músicos melhores no mundo do que Zac [Farro] e Taylor [York]”, disse ela sobre seus companheiros de banda do Paramore. “Não há artistas melhores do que Parafour. É simplesmente mágico, cara.”
Vale destacar que Hayley Williams disse que se sente “tão vingada em saber que ninguém pode desconsiderar o Paramore”.
“Mas também é muito importante para mim fortalecer outros músculos e essas partes de mim que eu reprimi porque tinha medo de que as pessoas me notassem demais“, disse sobre seus projetos solo.
Vale lembrar que em 1º de agosto, ela lançou uma coletânea surpresa com 17 singles, após compartilhá-los em um site e excluí-los. Ela lançou oficialmente o álbum, que mais tarde intitulou Ego Death at a Bachelorette Party, em 28 de agosto.
Produzida por Daniel James, a coletânea foi lançada de forma independente em seu novo projeto, a Post Atlantic, e distribuída pela Secretly Distribution.
De acordo com a publicação, Hayley Williams escreveu, gravou e tocou vários instrumentos ao longo das 17 músicas e contou com a colaboração de Brian Robert Jones e Joey Howard para algumas das faixas.
O Paramore lançou seu álbum mais recente, “This Is Why”, em 2023.