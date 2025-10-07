Elton John retorna aos palcos com show histórico em Cingapura

Sir Elton John voltou a emocionar multidões no último domingo (5), ao subir ao palco do Marina Bay Street Circuit, durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Cingapura. Foi o maior público do cantor desde sua aposentadoria das turnês, em 2023. Mais de 70 mil pessoas lotaram o espaço The Padang para assistir ao ídolo britânico, que entregou um espetáculo inesquecível com seus clássicos atemporais.
Aos 78 anos, Elton mostrou que a paixão pela música continua viva. Durante 90 minutos de apresentação, ele revisitou grandes sucessos como Rocket Man, Tiny Dancer, I’m Still Standing e Your Song, provando que, mesmo longe das estradas, seu talento permanece intacto. O show aconteceu após a vitória do piloto britânico George Russell, e transformou o circuito em uma verdadeira celebração da música e do automobilismo.
Apesar de ter anunciado o fim das turnês com o encerramento da Farewell Yellow Brick Road, Elton John não se afastou completamente dos palcos. Sua aparição em Cingapura foi uma demonstração de força e gratidão, especialmente após enfrentar problemas de visão nos últimos anos. Em 2024, o artista revelou ter contraído uma infecção ocular grave, que o deixou cego do olho direito e com visão limitada no esquerdo.
Elton John: Um grande show
Mesmo diante dessas dificuldades, o cantor mantém o otimismo. Em entrevista ao The Times, Elton afirmou que aprendeu a lidar com as limitações com serenidade:
“É angustiante, mas sou grato pela vida que tenho. Ainda posso ver um pouco, e isso já é o suficiente para seguir em frente.”
Em outra conversa com The Guardian, ele destacou que a adversidade o fez desenvolver um novo respeito pelas pessoas com deficiência visual e reforçou seu compromisso em valorizar cada momento com a família. O músico vive em Londres com o marido, David Furnish, e os filhos Zachary e Elijah, de 14 e 12 anos.
No palco, Elton demonstrou a energia de quem nunca perdeu o brilho. Vestido com um traje reluzente — marca registrada de sua carreira —, encantou gerações diferentes de fãs, que cantaram juntos cada verso. O público reagiu com emoção ao ouvir clássicos que marcaram décadas de sua trajetória.
O setlist, composto por 16 faixas icônicas, percorreu os principais marcos da carreira do artista, encerrando com Cold Heart, parceria com Dua Lipa, que marcou sua reconexão com as novas gerações.
Para muitos, o espetáculo em Cingapura não foi apenas uma performance, mas um reencontro com uma lenda viva. Mesmo após anunciar o fim das turnês, Elton John segue mostrando que sua música, carisma e paixão pelos palcos continuam eternos.