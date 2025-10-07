Ed Sheeran revela planos além do álbum “STOP” e reflete sobre equilíbrio pessoal

Ed Sheeran pode estar planejando uma longa jornada musical, mesmo após o lançamento de seu aguardado álbum “STOP”, que muitos fãs acreditavam ser o último da carreira. O cantor, de 34 anos, deixou claro que não pretende se aposentar tão cedo e que ainda possui muitas histórias para contar por meio da música.

Em entrevista recente à coluna Wired do jornal Daily Star, o artista revelou que o projeto “STOP” faz parte de uma sequência conceitual iniciada com “Play”, seu oitavo álbum de estúdio lançado no mês passado. No entanto, o britânico ressaltou que, apesar do título sugerir um encerramento, ele enxerga a obra como uma transição, e não um ponto final.

“Não sei se STOP será o disco da aposentadoria, porque ainda quero fazer muitos outros. Sinto que tenho uns dez grandes álbuns dentro de mim”, declarou Sheeran, demonstrando entusiasmo com o futuro da carreira.

O cantor também explicou que a identidade visual de cada projeto reflete sua fase criativa: “Se a capa for colorida, é o disco que representa uma grande campanha. Mas se for em preto e branco, é o álbum que eu realmente queria fazer.”

Além de falar sobre seus próximos passos, Ed Sheeran aproveitou para expressar sua opinião sobre o uso de teleprompters durante apresentações, prática comum entre artistas veteranos. O músico, conhecido por seus shows solo e performances autênticas, criticou a dependência desses dispositivos, mencionando nomes como Oasis e Rod Stewart.

“Acho perigoso depender de um teleprompter. Quando você começa a usá-lo, perde algo da conexão com o público. Já toquei com artistas que usam e percebi o quanto isso pode se tornar um vício. Eu não quero chegar a esse ponto”, afirmou.

Sheeran defende que a essência da música está na espontaneidade e na memória emocional das canções, algo que, segundo ele, se perde quando se confia demais em um equipamento para lembrar as letras.

Ed Sheeran: Um novo olhar sobre o sucesso e a felicidade

Em um tom mais pessoal, o cantor de “Shape of You” e “Thinking Out Loud” revelou que, durante os primeiros dez anos de carreira, viveu um período de profunda insatisfação, mesmo com o enorme sucesso comercial. Segundo ele, a falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal o deixou emocionalmente esgotado.

“Eu só trabalhava. Era 100% música e nada mais. Hoje, o equilíbrio é minha medida de sucesso”, contou ao jornal The Sun.

Atualmente, Ed vive uma rotina mais estável ao lado da esposa Cherry Seaborn e das filhas Lyra (5) e Jupiter (3). Ele afirma que aprendeu a colocar a família antes da carreira: “Estou muito feliz e estável como artista. Mas o mais importante é ser um bom pai e marido.”

Com uma trajetória marcada por autenticidade e dedicação, Sheeran mostra que o futuro pode ser ainda mais promissor. Longe de “parar”, ele parece estar apenas reinventando o significado de continuar, não apenas como músico, mas como ser humano que encontrou, enfim, o tom certo entre arte e vida.