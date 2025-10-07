Filipe Ret nega indireta em nova música e critica haters nas redes

O rapper Filipe Ret usou suas redes sociais nesta segunda-feira (7) para se manifestar após ser acusado de lançar uma “indireta” para a namorada, Agatha Sá, em sua nova música. O trecho polêmico da canção, “morria corna, mas não largava”, gerou grande repercussão entre os fãs e levantou rumores de que o artista estaria mandando um recado sobre o relacionamento.

Ret, no entanto, fez questão de negar qualquer provocação e demonstrou irritação com os comentários. Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, o cantor chamou atenção para o que considera uma interpretação exagerada e distorcida de seus versos.

“Gente, é impressionante. As próprias fãs que sempre comentam ‘morria corna, mas não largava’ nas minhas fotos e vídeos estão dizendo que é uma indireta. Isso é uma expressão popular. Vocês estão pegando uma linha e transformando em motivo pra falar mal da Agatha”, declarou o artista.

O rapper destacou que o trecho faz parte de uma narrativa musical e não tem relação com sua vida pessoal. Segundo ele, a música foi escrita para refletir situações comuns nas redes e nas relações humanas, mas acabou sendo usada como combustível para críticas e ataques à sua companheira.

No desabafo, Ret aproveitou para criticar os haters que, segundo ele, buscam criar intrigas e espalhar negatividade. O cantor usou palavras duras para descrever quem tenta colocar dúvidas sobre sua relação.

“Esses haters são limitados, mesquinhos e miseráveis. Querem colocar toda a frustração deles em cima da Agatha. Quanto mais batem no nosso relacionamento, mais aumenta o propósito da gente ficar junto”, afirmou.

A declaração reforça o posicionamento do artista de não permitir que especulações externas interfiram em sua vida pessoal. Filipe Ret e Agatha Sá estão juntos há pouco mais de dois anos e assumiram publicamente o namoro em 12 de junho de 2023, com uma publicação romântica feita pelo cantor.

Filipe Ret: “Amor livre” e autenticidade do casal

Desde o início da relação, o casal chamou atenção ao adotar o termo “amor livre” (freelove) para descrever seu relacionamento. A expressão gerou dúvidas e especulações sobre um possível relacionamento aberto, mas ambos deixaram claro que vivem uma relação monogâmica.

Em entrevista recente, Agatha explicou que o conceito de “amor livre” está mais relacionado à leveza e à autenticidade do vínculo do que à ausência de fidelidade.

“Pra gente, amor livre é um amor sem julgamentos, com diálogo e cuidado, onde você pode ser quem realmente é”, explicou a influenciadora.

Filipe Ret, conhecido por suas letras intensas e mensagens de autoconhecimento, reforçou que o foco de sua música é a liberdade de expressão artística, e não a exposição da vida pessoal.

Com o novo lançamento, o cantor demonstra estar em um momento de afirmação criativa e emocional, ao mesmo tempo em que enfrenta as pressões de ser uma figura pública nas redes sociais. Sua resposta direta aos rumores mostra que, mais do que nunca, o artista busca manter a autenticidade, tanto na arte quanto no amor.