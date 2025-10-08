Selena Gomez e Benny Blanco se casam em cerimônia íntima

Selena Gomez e Benny Blanco trocaram alianças no último sábado (27), em Santa Bárbara, na Califórnia. O casal reuniu familiares e amigos próximos para uma celebração marcada por emoção, música e causas sociais — uma combinação que reflete bem a personalidade dos dois.

De acordo com informações da People, que teve acesso a fontes presentes no evento, os noivos optaram por uma cerimônia discreta, mas repleta de momentos simbólicos. O pedido aos convidados foi inusitado: em vez de presentes, Selena e Benny solicitaram doações ao Rare Impact Fund, organização fundada pela cantora para apoiar iniciativas de saúde mental. O fundo já beneficiou mais de dois milhões de jovens ao redor do mundo.

Selena usou dois vestidos ao longo da noite. Para o momento do “sim”, escolheu um modelo de renda da Ralph Lauren, com traços clássicos e românticos. Já para a recepção, trocou o look por uma peça mais leve, ideal para dançar até o fim da festa. O planejamento do evento ficou a cargo de Mindy Weiss — famosa por produzir casamentos de grandes estrelas — e da equipe da Revelry Event Designers, que também assinaram cerimônias de Justin e Hailey Bieber, além de Demi Lovato e Jordan Lutes.

Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu quando os noivos leram seus votos, escritos por eles mesmos. As palavras misturavam humor e ternura e emocionaram os presentes. Entre os convidados, estavam Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, Halsey e os colegas de elenco de Selena em Only Murders in the Building, Steve Martin e Martin Short.

A trilha sonora da festa ficou por conta de Mark Ronson, vencedor do Grammy, que comandou as pick-ups até tarde. Os discursos da noite foram feitos por pessoas próximas ao casal, como Taylor Swift, Mandy Teefey (mãe de Selena), Brian Teefey (padrasto) e os pais de Benny, Andrew e Sandra Levin.

Grande parte dos convidados se hospedou no luxuoso El Encanto Hotel, também em Santa Bárbara, onde as diárias chegaram a ultrapassar os US$ 3.000 no fim de semana do evento. Apesar do cenário elegante, a celebração foi descrita como “intimista e calorosa”, com o casal priorizando o afeto e o simbolismo em vez da ostentação.

Para coroar a noite, o bolo escolhido pelos noivos fugiu do tradicional: em formato de coração e de tamanho modesto, ele simbolizava o foco do casal em celebrar o amor — e não o luxo.

Selena Gomez celebra casamento e agradece fãs em postagem emocionante

Na última quinta-feira (02), a cantora Selena Gomez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar, em suas redes sociais, registros de seu casamento com o produtor musical Benny Blanco. Além de publicar imagens do look escolhido para a cerimônia e da maquiagem assinada pela Rare Beauty, marca fundada por ela mesma, a artista também emocionou sua base de fãs em todo o mundo com um texto cheio de gratidão e carinho.

No primeiro momento de sua declaração, Selena Gomez expressou toda a emoção de viver uma nova fase da vida e, ao mesmo tempo, reforçou o vínculo que construiu com seus fãs ao longo dos anos. Ela destacou como essa conexão se manteve firme desde o início de sua carreira até chegar a este instante tão marcante.

“À minha linda comunidade, ao entrar em uma das fases mais especiais da minha vida, não consigo deixar de pensar em vocês, meus amigos incríveis, que estiveram comigo em cada reviravolta e capítulo. Desde meus primeiros dias na tela até as músicas que cantamos juntos, e agora neste novo começo, o amor e o apoio de vocês significaram mais para mim do que eu poderia expressar em palavras.”

Em seguida, a artista falou sobre o kit de maquiagem que utilizou em sua experiência como noiva. Mais do que um produto, Selena Gomez explicou que esse lançamento representa uma forma simbólica de dividir um pouco da alegria que sente com as pessoas que sempre a acompanharam.

“Este kit de maquiagem de noiva é a minha maneira de compartilhar um pedacinho deste momento alegre com vocês. Eu quis criar algo que não apenas celebrasse o amor, mas também celebrasse vocês. Aqueles que me levantaram, acreditaram em mim e me lembraram do meu valor quando mais precisei.”

Depois, Selena Gomez dedicou algumas palavras especialmente àqueles que a acompanharam em todos os momentos de sua trajetória. Ela reconheceu a importância dos fãs como pilar de apoio em sua vida pessoal e profissional, ressaltando como esse afeto coletivo a fortaleceu em fases difíceis.

“Obrigada por fazerem parte da minha jornada. Através dos altos, baixos e de tudo que houve entre eles. Vocês têm sido meu maior presente, meu porto seguro, minha inspiração. O amor de vocês tem sido a minha constante, nunca vacilante. Espero que, ao usarem este kit, sintam-se tão fortalecidos, radiantes e amados quanto me fizeram sentir.”

Por fim, Selena Gomez encerrou sua mensagem reafirmando o desejo de compartilhar esse marco íntimo com aqueles que sempre estiveram próximos, ainda que à distância. Ela celebrou o amor e o início de uma nova etapa de vida, deixando uma mensagem de esperança e união.

“Do meu coração para o de vocês, obrigada por me permitirem compartilhar este marco com vocês. Um brinde ao amor, a novos capítulos e à beleza que carregamos por dentro e por fora.”

A publicação de Selena Gomez já ultrapassou 3,8 milhões de curtidas no Instagram, confirmando o impacto da artista junto ao público. O casamento com Benny Blanco aconteceu no último fim de semana em uma cerimônia extremamente reservada, restrita a familiares e amigos próximos. A união marcou o encerramento do ciclo de namoro do casal, que durou cerca de dois anos e agora se transformou em um novo capítulo em suas vidas.