Taylor Swift confronta a cultura do cancelamento em nova música

Taylor Swift, uma das artistas mais influentes da música pop contemporânea, pode estar lançando um novo olhar sobre a cultura do cancelamento. A cantora, de 35 anos, lançou no dia 3 de outubro seu décimo segundo álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, e entre as faixas, “Cancelled!” tem chamado atenção pelo tom direto e provocativo.

Com duração de três minutos e 31 segundos, a faixa nº 10 aborda de forma lírica as críticas e o escrutínio público que Swift enfrentou ao longo de sua carreira. Embora a cantora não confirme diretamente, algumas linhas parecem tocar na antiga rivalidade com Kim Kardashian e Kanye West, episódio que marcou sua trajetória há mais de uma década.

A música se inicia com versos que sugerem tensão e julgamento: “Você pensou que tudo ficaria bem, no começo / A situação poderia ser salva, é claro.” Ao longo da canção, Swift combina metáforas sombrias e referências teatrais, lembrando trabalhos anteriores, como o álbum Reputation (2017), que também refletia sobre a reação negativa do público a controvérsias envolvendo sua imagem.

Em outros trechos, a cantora critica diretamente a cultura do cancelamento: “Ainda bem que gosto dos meus amigos cancelados / Gosto deles envoltos em Gucci e escândalos.” Aqui, Swift parece transformar uma experiência pessoal dolorosa em empoderamento, celebrando a solidariedade entre aqueles que também passaram por situações de julgamento público.

A letra também mistura sensualidade e ironia, com versos como: “Como meu uísque azedo / E flores espinhosas e venenosas / Bem-vindo ao meu submundo.” Para Swift, esse “submundo” poderia simbolizar o contraste entre as dificuldades enfrentadas e o brilho de Hollywood, ao mesmo tempo em que evidencia sua capacidade de transformar adversidade em arte.

Taylor Swift quebra recorde de Adele com novo álbum

O álbum The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, vendeu 3,5 milhões de cópias nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate, desde o lançamento.

Segundo a Billboard, a semana de monitoramento atual começou na sexta-feira (3), e termina na quinta-feira, 9 de outubro.

Vale lembrar que o recorde de vendas em uma única semana é detido pela semana de estreia do álbum 25, de Adele, que estreou com 3,378 milhões de cópias vendidas em 2015.

De acordo com a publicação, Taylor Swift também garantiu um novo recorde para a maior semana, em unidades equivalentes de álbuns, para um álbum, desde que a parada Billboard 200 começou a classificar os álbuns mais populares da semana por unidades equivalentes de álbuns em dezembro de 2014.

Vale destacar que o recorde anterior foi detido por Adele, que estreou na parada de 12 de dezembro de 2015, impulsionado principalmente pelas compras individuais do álbum, com o restante da soma impulsionado por compras de faixas e streaming.

Taylor Swift conta como se sentiu ao compor músicas de álbum

Na última segunda-feira (6), Taylor Swift comentou sobre a composição de músicas para o disco The Tortured Poets Department.

Segundo a People, ela conversou com Scott Mills no programa Breakfast Show da Radio BBC, e refletiu sobre sua experiência ao compor o álbum, que foi lançado em abril de 2024.

“O legal deste disco é que estou em um momento muito semelhante na minha vida em que o compus e agora que o estou lançando, o que é legal… é legal quando essas coisas não são incongruentes“, disse, referindo-se ao seu último disco, The Life of a Showgirl.

“Sabe, assim como no último disco, eu estava em um momento tão diferente na minha vida quando o compus.”, continuou.

“Simplesmente miserável. E então, quando o lancei, fiquei tão feliz.”, revelou.

“Então foi tipo, ah, eu amo essa arte. Eu amo essa linda arte sobre a miséria. Eu, no entanto, não estou mais infeliz, então é estranho falar sobre o álbum porque é tipo, você pode se orgulhar do trabalho, mas também pode simplesmente não se identificar com aquela pessoa que você era”, concluiu Taylor Swift. “Enfim.”

Vale lembrar que Taylor Swift anunciou The Tortured Poets Department durante um discurso de agradecimento no Grammy Awards, revelando que era um segredo que ela guardava há dois anos.

Antes do lançamento, ela selecionou playlists de sua discografia com base em diferentes fases de desilusão amorosa, de acordo com a publicação.

Vale destacar que o álbum foi lançado em meio à The Eras Tour.

“Um que foi sensacional e triste em igual medida. Este período da vida da autora agora acabou, o capítulo encerrado“, escreveu no Instagram, após o lançamento do álbum.

“Não há nada a vingar, nem contas a acertar depois que as feridas cicatrizam. E, após uma reflexão mais aprofundada, muitas delas acabaram sendo autoinfligidas. Esta escritora acredita firmemente que nossas lágrimas se tornam sagradas na forma de tinta em uma página.”, afirmou.

“Depois de contarmos nossa história mais triste, podemos nos livrar dela. E então tudo o que resta é a poesia torturada“, concluiu.