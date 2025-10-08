A amizade continua! Taylor Swift explica confusão com Ed Sheeran

A amizade entre Taylor Swift e Ed Sheeran sempre chamou a atenção dos fãs por sua cumplicidade e carinho genuíno. No entanto, recentemente, uma situação inusitada envolvendo o noivado da cantora com o jogador Travis Kelce gerou curiosidade e risadas entre o público.

Durante sua participação no programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, Taylor revelou que Ed só descobriu o noivado pelo Instagram, e garantiu que houve uma explicação convincente para o episódio.

Com seu habitual bom humor, a cantora de 35 anos contou que o motivo da confusão é o estilo de vida peculiar de Ed.

“Tenho uma explicação perfeita”, disse ela, rindo. “Ele não tem telefone! E isso é algo que eu realmente adoro nele. É muito excêntrico, muito ele. Mas quando pensei em quem avisar sobre o noivado, percebi que ele simplesmente não estava nas minhas mensagens. Ele literalmente desaparece do radar digital.”

Taylor explicou que, para entrar em contato com o cantor de “Shape of You”, é preciso enviar e-mails ou tentar encontrá-lo por meio de um iPad, que ele usa esporadicamente. “Ele é uma das minhas pessoas favoritas no planeta”, afirmou. “Quando percebi que não tínhamos ligado para ele, pensei: ‘Meu Deus, esquecemos do Ed!’ Foi um momento hilário.”

O relato reforça um traço curioso da personalidade de Sheeran, que há anos adota uma postura discreta em relação à tecnologia e às redes sociais. O artista já mencionou em entrevistas anteriores que evita o uso constante de smartphones para proteger sua saúde mental e manter o foco na música e na vida pessoal.

Taylor, por sua vez, não deixou de elogiar o amigo por essa escolha. “É tão raro hoje em dia alguém conseguir se desconectar completamente. Acho inspirador”, comentou. A cantora destacou ainda que essa característica o torna “único” e que, mesmo sem um telefone, Ed continua sendo uma das pessoas mais presentes emocionalmente em sua vida.

A situação acabou virando motivo de piada entre os fãs e até entre os próprios artistas. Após o programa, o The Tonight Show publicou o trecho da entrevista no TikTok, e Ed Sheeran fez questão de comentar com ironia: “Olá do meu tempo alocado no iPad, isso é um fato.” O comentário rapidamente viralizou, acumulando milhares de curtidas e reforçando o bom humor e a amizade sincera entre os dois.

Ed Sheeran: Entre risadas e carinho, uma amizade verdadeira

A troca divertida entre Taylor e Ed não apenas arrancou risadas dos fãs, mas também serviu para destacar a amizade duradoura entre os dois, que se conhecem há mais de uma década e já colaboraram em diversos projetos musicais.

Enquanto Taylor Swift vive uma fase de celebração tanto pessoal quanto profissional, com o noivado e o sucesso da The Eras Tour —, Ed Sheeran continua se dedicando à música com a mesma discrição de sempre.

O episódio do “noivado descoberto pelo Instagram” acabou se transformando em mais uma prova de que, mesmo em meio à fama global e à hiperconectividade, algumas amizades seguem baseadas no afeto genuíno, no respeito e, claro, em um toque saudável de caos tecnológico.