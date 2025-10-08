Ozzy Osbourne enfrentou depressão profunda em meio a grave desgaste físico

O novo documentário Ozzy: No Escape From Now, filmado entre 2021 e o início de 2025, mostra um lado pouco visto da lenda do rock: sua luta interna contra a depressão em meio a um cenário de saúde cada vez mais debilitado.

Ozzy Osbourne, que faleceu aos 76 anos em 22 de julho de 2025, abriu o coração em cenas íntimas da produção ao confessar que chegou a pensar em suicídio. Ele disse que estava tomando antidepressivos e que, por vezes, sentia que “não havia mais razão para continuar”.

“Estava me preparando para me matar em algum momento … mas aí pensava: ‘Do que você está falando?’ … Eu não morreria, sabe? Essa é a minha sorte”, ele narra em uma das cenas.

O documentário destaca que muito do desmoronamento emocional de Ozzy se deu por conta de complicações físicas, que avançaram após uma cirurgia no pescoço realizada em 2019. Sharon Osbourne, sua esposa, afirma que ele vivia em dores tão intensas que chegava a desejar não existir mais.

Outro ponto revelado por seu filho Jack é que a operação teria causado danos nervosos permanentes, limitando gravemente sua mobilidade. Segundo ele, muitos dos sintomas atribuídos ao Parkinson foram agravados por esse trauma:

“O dano nervoso… isso me deixa com muita raiva porque acho que tudo isso poderia ter sido evitado.”

Ozzy foi diagnosticado com doença de Parkinson por volta de 2020, mas seu declínio já vinha de antes. Ele também enfrentou quedas graves, infecções e complicações respiratórias, o que contribuiu para sua fragilidade física nos últimos anos.

Mesmo assim, o documentário mostra que ele buscava refúgio na música. A composição e gravação de álbuns como Ordinary Man (2020) e Patient Number 9 (2022) aparecem como âncoras emocionais formas de resistir diante da dor.

Ozzy: Um fim doloroso e cheio de coragem

Seu último show, Back to the Beginning, em 5 de julho de 2025 no Villa Park em Birmingham, foi um momento simbólico e doloroso. Mesmo com o corpo combalido, Ozzy entrou no palco pela última vez, um ato de resistência e afirmação de sua identidade artística.

O documentário No Escape From Now estreia em 7 de outubro na Paramount+, e promete ser uma viagem profunda pelos últimos anos do músico, misturando dor, lucidez e momentos de ternura que revelam o homem por trás da lenda.