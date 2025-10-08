Justin Bieber enfrenta um momento de baixa visibilidade

O cantor Justin Bieber lançou recentemente o videoclipe da música “BAD HONEY”, faixa de seu novo álbum SWAG II, mas o resultado ficou abaixo das expectativas. O vídeo, publicado no YouTube na última terça-feira (7), acumulou menos de um milhão de visualizações nas primeiras 24 horas, um número considerado baixo para o astro canadense.

O motivo do desempenho tímido, segundo fãs e especialistas, é claro: Taylor Swift. A cantora lançou na mesma semana seu álbum The Life of a Showgirl, que rapidamente se tornou um fenômeno global. O disco ultrapassou 3,5 milhões de unidades equivalentes vendidas apenas nos Estados Unidos em menos de sete dias, dominando as paradas e monopolizando o noticiário musical.

Com o público e a mídia totalmente voltados para Taylor Swift, o lançamento de Justin Bieber acabou passando despercebido. Analistas do mercado fonográfico consideram que a data escolhida foi arriscada. Normalmente, outros artistas evitam lançar músicas na mesma semana em que Taylor está em evidência, justamente para não competir pela atenção do público.

“BAD HONEY” é o segundo single do álbum SWAG II, sucessor de SPEED DEMON, lançado em setembro e que já ultrapassa 7 milhões de visualizações. Apesar disso, a repercussão dos dois clipes tem sido modesta se comparada a sucessos anteriores do cantor, como Peaches e Ghost.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@lilbieber)

Justin Bieber mira retorno aos palcos com turnê mundial

Mesmo com os números abaixo do esperado, Justin Bieber não parece desanimado. O cantor foi confirmado como um dos headliners do Festival Coachella 2026, ao lado de Karol G e Sabrina Carpenter, marcando sua primeira grande apresentação desde o cancelamento da Justice World Tour em 2022, devido a problemas de saúde.

Fontes próximas afirmam que o artista está negociando uma nova turnê mundial, que deve incluir a América Latina. No Brasil, a empolgação é grande: o último show do cantor aconteceu no Rock in Rio 2022, e rumores apontam que ele pode retornar ao país no próximo festival.

O lançamento de SWAG II também gerou especulações após o Cristo Redentor ser iluminado de rosa, cor símbolo do álbum. Bieber compartilhou a imagem em seu Instagram, gesto que foi interpretado pelos fãs como um sinal de proximidade com o público brasileiro.

Enquanto Taylor Swift segue quebrando recordes e ocupando o topo das paradas, Justin Bieber parece planejar seu renascimento artístico. Apesar do impacto discreto de BAD HONEY, o cantor reforça sua posição como um dos maiores nomes do pop mundial e mostra que está apenas aguardando o momento certo para brilhar novamente.

Com turnê, novo álbum e uma legião de fãs fiéis, 2026 pode marcar o grande retorno de Justin Bieber ao topo da música pop global.