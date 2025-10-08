Louis Tomlinson revela: One Direction tem mais de 50 músicas inéditas

Mesmo após quase uma década de hiato, o One Direction continua despertando a curiosidade e o entusiasmo dos fãs. Em recente entrevista ao Audacy, Louis Tomlinson surpreendeu ao revelar que existem entre 50 e 60 músicas gravadas e nunca lançadas pela boyband que marcou uma geração.

O cantor, hoje em carreira solo, explicou que muitas dessas faixas chegaram a ser finalizadas em estúdio, mas foram deixadas de lado durante a produção dos álbuns do grupo. “Existem muitas músicas não lançadas. Algumas poucas vazaram ao longo dos anos, mas há dezenas guardadas. Foram decisões criativas. Na época, elas simplesmente não se encaixaram nos projetos”, declarou Louis.

A revelação acendeu novamente a curiosidade dos fãs que seguem acompanhando o grupo desde sua formação no reality show The X Factor, em 2010. Apesar disso, o artista fez questão de conter as expectativas. “Acho muito improvável que essas músicas sejam lançadas um dia. Existe um motivo para elas não terem entrado nos álbuns. Muitas ainda são boas faixas, mas não eram as certas para aquele momento”, completou.

Durante os anos de atividade, o One Direction lançou cinco álbuns de estúdio, vendeu mais de 70 milhões de cópias e se tornou um dos maiores fenômenos da música pop. No entanto, Louis confirmou que o grupo deixou para trás um vasto acervo de músicas inéditas, algumas conhecidas apenas por meio de vazamentos.

Entre os exemplos, estão canções como “Blame It On You”, registrada em 2021 e posteriormente gravada por outro grupo, o Youngblood. Em 2012, a banda chegou a trabalhar em uma composição de Ed Sheeran, intitulada “We Are”, que nunca chegou ao público oficialmente, mas acabou vazando anos depois.

Outro caso curioso é o da faixa “Where We Are”, que inspirou o nome da autobiografia e da turnê mundial de 2013 do grupo. Embora o título tenha ganhado destaque, a música nunca foi oficialmente lançada — apenas trechos surgiram online após a separação da banda.

Ainda no mesmo período, os fãs ouviram pela primeira vez um trecho de “Just Can’t Let Her Go”, que acabou sendo lançada em 2014 na voz do cantor finlandês Isac Elliot.

One Direction: Reunião segue incerta, mas o legado permanece

Enquanto Louis Tomlinson promove seu novo single solo, “Lemonade”, ele também comentou sobre a nostalgia em torno da banda. O cantor reconhece que o interesse dos fãs permanece forte, mas evita alimentar expectativas sobre uma possível reunião.

Mesmo sem novas músicas ou shows marcados, o legado do One Direction segue vivo, não apenas nas canções lançadas, mas também nas histórias e curiosidades que continuam a surgir com o passar dos anos. As músicas inéditas, segundo Louis, fazem parte de uma era mágica que moldou a juventude de milhões de fãs ao redor do mundo, e devem permanecer guardadas como memórias preciosas do auge da boyband.