Taylor Swift homenageia Elizabeth Taylor em nova faixa e traça paralelos

Taylor Swift voltou a transformar a história de uma mulher icônica em poesia.

Em seu novo álbum, The Life of a Showgirl, a cantora presta tributo a Elizabeth Taylor — a lendária atriz de olhos violeta que definiu o glamour de Hollywood e viveu uma vida marcada por paixões intensas, holofotes implacáveis e um talento que atravessou gerações.

A faixa, intitulada “Elizabeth Taylor”, chega como uma das mais comentadas do disco. Com sua habitual habilidade de entrelaçar arte e autobiografia, Swift recorre à trajetória da atriz para refletir sobre os dilemas da fama e o desejo de ser amada além da imagem pública.

Nascida em Londres, em 1932, Elizabeth Rosemond Taylor começou sua carreira ainda criança, estrelando o clássico National Velvet (1944).

Sua beleza incomum e carisma a transformaram rapidamente em uma das maiores estrelas da era de ouro de Hollywood, com atuações marcantes em filmes como Um Lugar ao Sol, Gata em Teto de Zinco Quente e o épico Cleópatra, que lhe rendeu um contrato milionário — algo inédito para uma mulher na época.

Mas Taylor era mais que uma estrela de cinema.

Foi ativista pioneira na luta contra o HIV/AIDS, empreendedora visionária com sua linha de perfumes White Diamonds e dona de uma das coleções de joias mais valiosas do mundo.

Sua vida pessoal, porém, foi tão intensa quanto seus papéis: ela se casou oito vezes, entre eles com o ator Richard Burton, em um relacionamento que marcou a cultura pop e inspirou manchetes por décadas.

A conexão entre Taylor Swift e Elizabeth Taylor

Swift já havia mencionado a atriz na era Reputation, na faixa …Ready For It?, com o verso:

“Ele pode ser meu carcereiro / Burton para este Taylor”.

Agora, ela aprofunda essa admiração.

Durante uma entrevista à Amazon Music, Swift explicou que enxerga Elizabeth Taylor como “uma showgirl por excelência” — alguém que viveu sob um microscópio e, ainda assim, seguiu criando arte.

“Ela lidava com a pressão com humor e coragem. É difícil encontrar modelos assim, mas ela é um deles”, afirmou a cantora.

A nova canção carrega esse espírito.

Swift usa referências elegantes — do hotel Plaza Athénée, em Paris, onde Taylor viveu momentos com Burton, à clássica churrascaria Musso & Frank, em Los Angeles — para pintar um retrato que mistura passado e presente.

Entre versos sobre o preço da fama e o desejo de viver um amor verdadeiro, a artista também brinca com símbolos da diva, como o icônico perfume White Diamonds e o brilho dos holofotes.

“Elizabeth Taylor”: um espelho entre duas eras

Em “Elizabeth Taylor”, Taylor Swift canta:

“Eu choraria meus olhos violetas, Elizabeth Taylor /

Diga-me a sério, você acha que é para sempre?”

A letra transforma o glamour em melancolia — uma confissão sobre o que significa ser observada o tempo todo.

Enquanto Elizabeth foi rotulada como “a mulher mais bonita do mundo”, Swift vive sob o mesmo tipo de fascínio e julgamento.

Ambas souberam transformar essa exposição em arte, convertendo vulnerabilidade em força.

No refrão, o jogo entre fragilidade e poder se repete:

“Fui o número um, mas nunca tive dois / E não posso me divertir se não puder ter você.”

É um eco moderno da solidão que acompanha o estrelato — algo que Taylor também viveu em sua busca por amor genuíno em meio aos flashes.

Um legado que continua

Elizabeth Taylor faleceu em 2011, mas sua influência segue viva no cinema, na moda e, agora, na música de uma das maiores artistas contemporâneas.

Ao homenageá-la, Swift não apenas revive a figura de uma mulher lendária — ela reafirma um tema que atravessa toda sua obra: o contraste entre o espetáculo e a verdade por trás dele.

Com The Life of a Showgirl, Taylor Swift mais uma vez mostra que, por trás da persona pública, existe uma contadora de histórias capaz de transformar ícones em espelhos — e sentimentos em eternidade.