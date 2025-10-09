Taylor Swift alcança marco histórico com ‘The Life of a Showgirl’ e inaugura nova era

Taylor Swift não deixou dúvidas: sua nova era já começou. Lançado oficialmente no dia 3 de outubro de 2025, o 12º álbum de inéditas da cantora, “The Life of a Showgirl”, rapidamente dominou as paradas, vendendo 2,7 milhões de cópias nos Estados Unidos apenas no primeiro dia e ultrapassando 3,5 milhões de unidades equivalentes quando se incluem streams e vendas digitais — superando recordes históricos de vendas estabelecidos por artistas como Adele.

O disco traz uma estética vibrante, centrada em tons laranja cintilantes, e é inspirado na turnê “Eras Tour”, que quebrou recordes de público e energia no palco, e na intensa vida pessoal da artista durante os 21 meses na estrada. Taylor Swift descreve o álbum como um retorno consciente ao pop puro, com melodias cativantes e temas que misturam espetáculo e intimidade.

Entre as novidades, a cantora compartilha uma narrativa romântica com Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs. Após encontros discretos em 2023, o casal oficializou o relacionamento em fevereiro de 2024, logo após a vitória do time no Super Bowl LVIII. Recentes imagens divulgadas nas redes sociais mostram Kelce ajoelhado diante de Swift em um jardim florido, enquanto a cantora exibe um anel de diamante vintage, reforçando o tom romântico do álbum.

Produzido com Max Martin e Shellback, parceiros de longa data de Swift, o disco foi gravado em segredo durante a turnê europeia de 2024 e contém 12 faixas selecionadas, cada uma descrita como “hinos” que refletem os bastidores da vida da artista. A capa ousada mostra Swift parcialmente submersa em uma banheira, enquanto outras imagens do álbum a retratam em figurinos de showgirl de Las Vegas, entre o glam e o introspectivo.

Além da música, a campanha de lançamento incluiu um evento exclusivo em centenas de cinemas AMC, com clipes inéditos como “The Fate of Ophelia” e conteúdos especiais para os fãs. E para os colecionadores, Swift oferece edições físicas com design exclusivo e produtos combinando com o álbum, estratégia que promete números ainda mais expressivos na primeira semana.

A amizade continua! Taylor Swift explica confusão com Ed Sheeran

A amizade entre Taylor Swift e Ed Sheeran sempre chamou a atenção dos fãs por sua cumplicidade e carinho genuíno. No entanto, recentemente, uma situação inusitada envolvendo o noivado da cantora com o jogador Travis Kelce gerou curiosidade e risadas entre o público.

Durante sua participação no programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, Taylor revelou que Ed só descobriu o noivado pelo Instagram, e garantiu que houve uma explicação convincente para o episódio.

Com seu habitual bom humor, a cantora de 35 anos contou que o motivo da confusão é o estilo de vida peculiar de Ed.

“Tenho uma explicação perfeita”, disse ela, rindo. “Ele não tem telefone! E isso é algo que eu realmente adoro nele. É muito excêntrico, muito ele. Mas quando pensei em quem avisar sobre o noivado, percebi que ele simplesmente não estava nas minhas mensagens. Ele literalmente desaparece do radar digital.”

Taylor explicou que, para entrar em contato com o cantor de “Shape of You”, é preciso enviar e-mails ou tentar encontrá-lo por meio de um iPad, que ele usa esporadicamente. “Ele é uma das minhas pessoas favoritas no planeta”, afirmou. “Quando percebi que não tínhamos ligado para ele, pensei: ‘Meu Deus, esquecemos do Ed!’ Foi um momento hilário.”

O relato reforça um traço curioso da personalidade de Sheeran, que há anos adota uma postura discreta em relação à tecnologia e às redes sociais. O artista já mencionou em entrevistas anteriores que evita o uso constante de smartphones para proteger sua saúde mental e manter o foco na música e na vida pessoal.

Taylor, por sua vez, não deixou de elogiar o amigo por essa escolha. “É tão raro hoje em dia alguém conseguir se desconectar completamente. Acho inspirador”, comentou. A cantora destacou ainda que essa característica o torna “único” e que, mesmo sem um telefone, Ed continua sendo uma das pessoas mais presentes emocionalmente em sua vida.

A situação acabou virando motivo de piada entre os fãs e até entre os próprios artistas. Após o programa, o The Tonight Show publicou o trecho da entrevista no TikTok, e Ed Sheeran fez questão de comentar com ironia: “Olá do meu tempo alocado no iPad, isso é um fato.” O comentário rapidamente viralizou, acumulando milhares de curtidas e reforçando o bom humor e a amizade sincera entre os dois.