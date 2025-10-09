Taylor Swift revela segredo por trás da capa de “The Life of a Showgirl”

Taylor Swift confirmou nesta sexta-feira (3) que a capa de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, faz uma homenagem direta a uma obra-prima do século XIX. Durante entrevista ao apresentador Greg James, da BBC Radio 1, a cantora revelou que a imagem em que aparece em uma banheira usando um espartilho elegante remete à famosa pintura Ofélia, de John Everett Millais, criada entre 1851 e 1852.

“É incrível ver que as pessoas perceberam a referência à pintura de Ofélia, que também inspira o videoclipe da primeira faixa, The Fate of Ophelia”, comentou Swift. O vídeo será lançado nos cinemas ainda nesta sexta, e promete aprofundar ainda mais a conexão com a obra clássica.

A música faz uma ligação direta com a personagem de William Shakespeare, que morre afogada após ser rejeitada pelo amor de Hamlet. Mas Swift transforma a história trágica em um relato de salvação e amor, possivelmente inspirado em seu noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce. Em trechos da faixa, a cantora canta sobre ter seu coração salvo, e menciona referências sutis à carreira de Kelce, como sua posição no Kansas City Chiefs.

O álbum, segundo Swift, é um exercício de interpretação e construção de personagens. “Mesmo que seja sobre a minha vida, às vezes brinco de ‘cosplay’ musical, como se uma canção de amor fosse vista pelos olhos de Elizabeth Taylor”, explicou.

A capa, fotografada pelos renomados Mert Alas e Marcus Piggott, reflete o final de um dia típico de turnê da cantora. “Meus dias de show são repetitivos, apenas em cidades diferentes. E meu dia termina em uma banheira — embora nem sempre com um vestido tão deslumbrante”, brincou.

Taylor Swift quebra recorde de Adele com novo álbum

O álbum The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, vendeu 3,5 milhões de cópias nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate, desde o lançamento.

Segundo a Billboard, a semana de monitoramento atual começou na sexta-feira (3), e termina na quinta-feira, 9 de outubro.

Vale lembrar que o recorde de vendas em uma única semana é detido pela semana de estreia do álbum 25, de Adele, que estreou com 3,378 milhões de cópias vendidas em 2015.

De acordo com a publicação, Taylor Swift também garantiu um novo recorde para a maior semana, em unidades equivalentes de álbuns, para um álbum, desde que a parada Billboard 200 começou a classificar os álbuns mais populares da semana por unidades equivalentes de álbuns em dezembro de 2014.

Vale destacar que o recorde anterior foi detido por Adele, que estreou na parada de 12 de dezembro de 2015, impulsionado principalmente pelas compras individuais do álbum, com o restante da soma impulsionado por compras de faixas e streaming.

Taylor Swift conta como se sentiu ao compor músicas de álbum

Na última segunda-feira (6), Taylor Swift comentou sobre a composição de músicas para o disco The Tortured Poets Department.

Segundo a People, ela conversou com Scott Mills no programa Breakfast Show da Radio BBC, e refletiu sobre sua experiência ao compor o álbum, que foi lançado em abril de 2024.

“O legal deste disco é que estou em um momento muito semelhante na minha vida em que o compus e agora que o estou lançando, o que é legal… é legal quando essas coisas não são incongruentes“, disse, referindo-se ao seu último disco, The Life of a Showgirl.

“Sabe, assim como no último disco, eu estava em um momento tão diferente na minha vida quando o compus.”, continuou.

“Simplesmente miserável. E então, quando o lancei, fiquei tão feliz.”, revelou.

“Então foi tipo, ah, eu amo essa arte. Eu amo essa linda arte sobre a miséria. Eu, no entanto, não estou mais infeliz, então é estranho falar sobre o álbum porque é tipo, você pode se orgulhar do trabalho, mas também pode simplesmente não se identificar com aquela pessoa que você era”, concluiu Taylor Swift. “Enfim.”

Vale lembrar que Taylor Swift anunciou The Tortured Poets Department durante um discurso de agradecimento no Grammy Awards, revelando que era um segredo que ela guardava há dois anos.

Antes do lançamento, ela selecionou playlists de sua discografia com base em diferentes fases de desilusão amorosa, de acordo com a publicação.

Vale destacar que o álbum foi lançado em meio à The Eras Tour.

“Um que foi sensacional e triste em igual medida. Este período da vida da autora agora acabou, o capítulo encerrado“, escreveu no Instagram, após o lançamento do álbum.

“Não há nada a vingar, nem contas a acertar depois que as feridas cicatrizam. E, após uma reflexão mais aprofundada, muitas delas acabaram sendo autoinfligidas. Esta escritora acredita firmemente que nossas lágrimas se tornam sagradas na forma de tinta em uma página.”, afirmou.

“Depois de contarmos nossa história mais triste, podemos nos livrar dela. E então tudo o que resta é a poesia torturada“, concluiu.