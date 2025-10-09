Hayley Williams rompe com o passado e revela seu lado mais ousado no novo álbum solo - (crédito: TMJBrazil)

Hayley Williams, vocalista do Paramore desde a adolescência, mostra que o espírito rebelde que marcou sua carreira no pop-punk evoluiu para algo ainda mais íntimo e audacioso. Aos 36 anos, a artista acaba de lançar “Ego Death at a Bachelorette Party”, seu terceiro álbum solo em cinco anos, consolidando uma trajetória marcada por criatividade, independência e amadurecimento pessoal.

O álbum, lançado inicialmente em seu site como 17 singles dispersos e depois reunido nas plataformas de streaming, será lançado fisicamente em 7 de novembro. Williams descreve o projeto como um espaço seguro para experimentar, longe das expectativas que carregou durante mais de duas décadas com o Paramore.

“Este foi um ano em que tive que escolher a mim mesma”, confessou Williams em entrevista ao Popcast, do The New York Times. “Passei a vida inteira protegendo o Paramore como se fôssemos os Garotos Perdidos e eu fosse a Wendy. Agora, preciso cuidar de mim.”

O novo trabalho solo se distancia das grandes produções da banda, oferecendo uma paleta sonora mais experimental e diversa. É uma oportunidade para Williams explorar suas influências pessoais, de Talking Heads a Radiohead, e refletir sobre sua trajetória, desde o início conturbado na cena punk até o sucesso estrondoso com hits como “Misery Business” e “Still Into You”.

Ao longo da entrevista, Williams também abordou questões pessoais e sociais que marcaram sua carreira. Ela falou sobre os desafios de crescer como uma das poucas mulheres em um cenário dominado por homens, os aprendizados sobre misoginia e relacionamentos tóxicos, e a importância de manter o Paramore como um espaço de diversidade e acolhimento para fãs de todas as origens.

“O Paramore sempre foi uma espécie de religião para mim, um pilar na minha vida”, afirmou. “Mas agora sinto que posso desconstruir esse sistema, crescer e me permitir novas experiências, sem ficar presa à mente da jovem de 18 anos que um dia fui.”

Williams ainda destacou a liberdade de poder criar música sem se preocupar com a pressão de grandes hits. “Se uma música estourar, ótimo. Mas estou aqui para explorar e experimentar, para me encontrar como artista fora do Paramore”, concluiu.

Hayley Williams diz que letra de música é sobre Morgan Wallen

Recentemente, Hayley Williams falou no Popcast do New York Times sobre quem inspirou o single de seu álbum solo.

Segundo a People, a letra da música diz: “I’ll be the biggest star at this racist country singer’s bar.”

“Estou sempre falando de Morgan Wallen. Não dou a mínima”, disse Hayley Williams. “Me encontre no Whole Foods. Não me importo. Simplesmente não me importo.”

De acordo com a publicação, embora o cantor não tenha a respondido, Hayley afirmou no podcast que “nunca deixa de estar pronta para gritar a plenos pulmões sobre questões raciais”.

“Não sei por que isso se tornou a coisa que mais me irrita. Acho que é porque é tão interseccional que se sobrepõe a tudo, desde mudanças climáticas até questões LGBTQIA+”, revelou.

Vale lembrar que em 2021, um vídeo de Morgan usando um termo racista surgiu, um incidente pelo qual ele recebeu muitas críticas.

Vale destacar que várias estrelas da música country se manifestaram contra o uso da palavra na época, incluindo Mickey Guyton, Kelsea Ballerini e Maren Morris.

“Estou envergonhado e peço desculpas”, afirmou na época. “Usei uma ofensa racial inaceitável e inadequada da qual gostaria de me retratar. Não há desculpas para usar esse tipo de linguagem, nunca. Quero me desculpar sinceramente por usar essa palavra. Prometo melhorar.”

Posteriormente, ele se encontrou com líderes negros na comunidade musical, como o vice-presidente executivo/diretor de pessoas e inclusão do Universal Music Group, Eric Hutcherson, e a artista gospel vencedora do Grammy, Bebe Winans, bem como com a Black Music Action Coalition (BMAC).

Hayley Williams revela o futuro do Paramore

A cantora Hayley Williams se pronunciou sobre a situação do Paramore.

Em uma entrevista ao The Face, a cantora de “True Believer” revelou que a banda está em uma pausa e falou sobre seu futuro.

“Será que algum dia sabemos onde estamos?!”, disse Hayley Williams, sobre o grupo. “Sempre fazemos grandes pausas.”

“Para metabolizarmos a m**** que passamos como pessoas, leva o mesmo tempo que leva entre os álbuns.”, acrescentou.

Segundo a People, Hayley Williams também confirmou que, apesar de ter lançado recentemente um novo álbum solo, a banda não está separada.

“Não há músicos melhores no mundo do que Zac [Farro] e Taylor [York]”, disse ela sobre seus companheiros de banda do Paramore. “Não há artistas melhores do que Parafour. É simplesmente mágico, cara.”

Vale destacar que Hayley Williams disse que se sente “tão vingada em saber que ninguém pode desconsiderar o Paramore”.

“Mas também é muito importante para mim fortalecer outros músculos e essas partes de mim que eu reprimi porque tinha medo de que as pessoas me notassem demais“, disse sobre seus projetos solo.

Vale lembrar que em 1º de agosto, ela lançou uma coletânea surpresa com 17 singles, após compartilhá-los em um site e excluí-los. Ela lançou oficialmente o álbum, que mais tarde intitulou Ego Death at a Bachelorette Party, em 28 de agosto.

Produzida por Daniel James, a coletânea foi lançada de forma independente em seu novo projeto, a Post Atlantic, e distribuída pela Secretly Distribution.

De acordo com a publicação, Hayley Williams escreveu, gravou e tocou vários instrumentos ao longo das 17 músicas e contou com a colaboração de Brian Robert Jones e Joey Howard para algumas das faixas.

O Paramore lançou seu álbum mais recente, “This Is Why”, em 2023.