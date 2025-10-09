Cardi B revela por que ninguém chega ao nível de Beyoncé

Cardi B nunca teve medo de dizer o que pensa e, dessa vez, suas palavras foram em defesa de uma das maiores artistas do planeta. Durante participação no Jay Shetty Podcast, a rapper falou sobre o sucesso de Beyoncé e desabafou sobre o que realmente está por trás da carreira impecável da estrela.

“Você acha que a Beyoncé tem um barco, uma mansão e tudo mais só porque ela é a Beyoncé? Não, ela trabalha duro”, declarou Cardi, deixando claro que admira profundamente a dedicação da cantora. Segundo a artista, o que diferencia Beyoncé de qualquer outro nome na indústria é a disciplina.

“Ela é uma das pessoas que mais trabalham no mundo da música. As pessoas não entendem isso. Querem o mesmo sucesso, mas não querem o mesmo esforço.”

O comentário rapidamente repercutiu entre fãs das duas, que elogiaram a sinceridade de Cardi. A rapper também contou que se inspira constantemente na trajetória da voz de “Break My Soul”, especialmente após assistir à turnê Cowboy Carter Tour. “Beyoncé é uma performer completa. Ela canta, dança, entrega visuais incríveis e faz tudo com perfeição. É impossível não se inspirar nela”, disse.

Apesar da admiração, Cardi B também reconhece suas próprias limitações e fez questão de rir de si mesma. Em entrevista à Billboard, comentou: “Eu não consigo me apresentar como a Beyoncé. Eu tenho asma! Meus fãs sabem que preciso parar pra beber água, mas vou dar o meu melhor”.

Com o lançamento de “AM I THE DRAMA?”, Cardi vive um momento de renovação artística. Ela revelou que está preparando uma turnê mundial e que os ensaios têm sido intensos. “Antes, eu ensaiava uma ou duas semanas. Agora, vou ensaiar por meses. Quero que essa turnê seja diferente de tudo o que já fiz”, contou, animada.

Mais madura e focada, a rapper quer provar que pode entregar autenticidade sem copiar ninguém. “Não quero ser uma versão de outra pessoa. Quero que os fãs vejam minha evolução, o quanto cresci e o quanto ainda posso surpreender”, reforçou.

Enquanto Beyoncé segue no topo com seu legado imbatível, Cardi B mostra que também entende o peso do trabalho por trás do sucesso. O reconhecimento, segundo ela, é consequência e não ponto de partida. “As pessoas veem o glamour, mas esquecem das horas sem dormir, das falhas e da dedicação. É isso que constrói uma carreira real.”