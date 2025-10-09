Lexa vive contagem regressiva para casamento com Ricardo Vianna

Lexa está a poucos dias de dizer “sim” para Ricardo Vianna, e não esconde a emoção que acompanha o grande momento. O casamento, marcado para esta sexta-feira (10/10), no Rio de Janeiro, promete ser um dos eventos mais comentados do ano. Após meses de preparativos e expectativas, a cantora revelou que está vivendo uma fase de plenitude e gratidão.

Em entrevista recente, Lexa compartilhou os sentimentos que envolvem a cerimônia e afirmou que o clima é de felicidade e calma. “Estou rezando bastante, fazendo terapia e tentando aproveitar cada segundo. A expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz, vai ser uma celebração linda, um sonho mesmo”, disse a artista, radiante.

O relacionamento entre Lexa e Ricardo começou em 2023, quando os dois assumiram publicamente o namoro em outubro. Desde então, o casal tem encantado os fãs com declarações, aparições carinhosas e demonstrações de companheirismo. O pedido de casamento, feito em fevereiro deste ano, foi um dos momentos mais marcantes da trajetória dos dois — e aconteceu em um cenário digno de filme: sob as luzes da Aurora Boreal, na Noruega.

Entre emoção, terapia e serenidade, Lexa fala sobre o pedido feito sob a Aurora Boreal

“Quando ele se ajoelhou naquele lugar mágico, eu pensei: ‘é real’. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. E quando experimentei o vestido de noiva pela primeira vez, caiu a ficha de verdade. É um sonho que está se tornando realidade”, contou Lexa, emocionada.

Apesar da intensidade do momento, a cantora garante que não se deixou levar pelo perfeccionismo, e prefere encarar o evento com leveza. “Olha, eu não sou aquela noiva enlouquecida com detalhes. Quis algo que representasse a gente, com alegria e amor. Disse como queria, provei o vestido e pronto. Vai estar tudo lindo”, afirmou, reforçando o desejo de viver a data com o coração aberto e sem cobranças.

A celebração marca um novo capítulo na vida de Lexa, que concilia a rotina agitada da carreira musical com o planejamento do casamento. Conhecida pela energia vibrante e pela espontaneidade, a artista faz questão de destacar a parceria com Ricardo.

“Ele é uma pessoa incrível, meu porto seguro. A gente se apoia em tudo, e acho que isso é o mais importante”, disse.

Enquanto fãs e amigos aguardam os primeiros registros do grande dia, Lexa segue compartilhando pequenos bastidores nas redes sociais. Com a hashtag #LexaVianna, a cantora já mobiliza admiradores e promete uma cerimônia à altura de seu amor. “Vai ser mágico, do jeito que sempre sonhei”, declarou.