Jennifer Lopez relembra triatlo pós-gravidez: “Queria provar pra mim mesma”

Jennifer Lopez voltou no tempo para relembrar um dos momentos mais impressionantes de sua trajetória: participar de um triatlo apenas seis meses depois de dar à luz os filhos gêmeos Max e Emme. A artista, hoje com 56 anos, revelou detalhes dessa fase intensa durante uma entrevista recente ao podcast Las Culturistas, comandado por Bowen Yang e Matt Rogers.

A estrela contou que a decisão de se inscrever na competição aconteceu ainda durante a gestação. “Quando eu estava grávida, pensei: ‘Assim que as crianças nascerem, quero fazer algo que me desafie. Vou correr um triatlo para me sentir forte novamente’. Era uma meta que eu precisava ter”, compartilhou.

Os filhos de JLo nasceram em fevereiro de 2008, fruto de seu relacionamento com o cantor Marc Anthony, e apenas seis meses depois, em setembro do mesmo ano, ela já estava cruzando a linha de chegada do triatlo — um feito que até hoje causa admiração.

A cantora recordou o esforço físico envolvido e a surpresa ao encarar a parte mais desafiadora da prova. “A natação foi o mais assustador. Você olha para o oceano e pensa: ‘Sério que tenho que ir até aquela terceira boia?’”, brincou. “É nesse momento que você pensa em tudo — inclusive em tubarões.”

Mesmo com o medo, Jennifer completou a competição com determinação. Para ela, o evento representou mais do que um desafio esportivo — foi uma forma simbólica de recuperar o controle sobre o próprio corpo e provar a si mesma que nada é impossível.

Em entrevista, Jennifer Lopez fala sobre superação, maternidade e a força de manter metas pessoais

Além da lembrança do triatlo, Lopez também falou com carinho sobre o período em que se apresentou no aniversário de 40 anos de Marc Anthony, interpretando “I Am Woman”, clássico do musical Funny Girl. “Foi um momento cheio de significado, porque eu estava redescobrindo minha força e minha feminilidade”, explicou.

A artista confessou que contou essa história aos filhos, mas que, para eles, o feito não pareceu tão impressionante. “Disse pra eles: ‘Sabiam que eu fiz um triatlo quando vocês tinham só seis meses?’. E eles responderam tipo: ‘Legal, mãe’. Mas um dia, quem sabe, eles entendam o que isso realmente significou pra mim”, disse, rindo.

Hoje, Jennifer Lopez continua inspirando fãs ao redor do mundo com sua disciplina e energia. Entre compromissos musicais, empresariais e cinematográficos, ela segue mostrando que equilíbrio é possível, e que a maternidade não limita, apenas transforma.

Atualmente, a estrela está promovendo seu novo longa, “O Beijo da Mulher-Aranha”, dirigido por Bill Condon. O thriller musical estreia nesta sexta-feira nos cinemas norte-americanos e promete mais uma performance marcante da artista, que segue firme no propósito de se reinventar.