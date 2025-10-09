Quem é o novo affair de Louis Tomlinson? Cantor revela estar “profundamente apaixonado”

Louis Tomlinson está vivendo uma fase de amor e inspiração. O ex-integrante do One Direction revelou, em entrevista recente ao podcast The Diary Of A CEO, que está “profundamente apaixonado” pela apresentadora britânica Zara McDermott, de 28 anos. A relação, segundo ele, foi a principal fonte de inspiração para seu novo álbum, How Did I Get Here?, previsto para ser lançado ainda neste ano.

“Sou uma pessoa profundamente romântica”, confessou o cantor de 33 anos. “Tenho dificuldade em escrever algo que não seja verdadeiro para mim. Quando estou apaixonado, as letras simplesmente fluem. Eu não consigo criar algo ficcional, preciso ter vivido o que estou cantando.”

Louis explicou que a relação com Zara trouxe um novo significado à sua música. Conhecido por letras mais introspectivas e melancólicas desde o fim do One Direction, o artista agora vive uma fase mais leve e positiva. “Se eu não estivesse me sentindo tão bem, se não estivesse tão apaixonado, o disco provavelmente teria uma sensação completamente diferente”, afirmou.

Louis admite que só consegue compor quando vive o que escreve

O cantor também refletiu sobre os álbuns anteriores, marcados por temas mais sombrios e emocionais. “Alguns dos meus trabalhos passados foram sinceros, mas também dolorosos. Desta vez, minha intenção era me sentir bem, escrever algo que refletisse felicidade e estabilidade”, contou.

Zara McDermott, que ficou conhecida por participar do reality Love Island e hoje se destaca como apresentadora de documentários na BBC, tem sido apontada pelos fãs como o grande amor da vida de Louis. Os dois começaram a ser vistos juntos discretamente no final de 2024, e desde então o relacionamento tem despertado curiosidade entre os admiradores do cantor.

Em postagens recentes, Zara demonstrou apoio ao trabalho do namorado, compartilhando prévias de How Did I Get Here? com legendas carinhosas. O público reagiu com entusiasmo, celebrando a nova fase do músico. “Ele parece realmente feliz, e isso transparece na música”, comentou uma fã nas redes sociais.

Louis, por sua vez, reforçou que o romance o ajudou a reconectar-se com o lado mais otimista da vida. “Estou num lugar muito bom agora. É incrível como o amor pode mudar tudo — até a forma como você enxerga o próprio trabalho”, disse.

Com o novo álbum prestes a sair e um relacionamento estável ao lado de Zara, Louis Tomlinson parece finalmente ter encontrado o equilíbrio entre o coração e a carreira. E, se depender dos fãs, How Did I Get Here? promete ser não apenas um marco musical, mas também o retrato mais sincero da fase mais feliz de sua trajetória.