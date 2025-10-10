Christian Chávez sai em defesa de Anahí após críticas à aparência

Os bastidores do RBD voltaram a movimentar a internet após uma fala de Christian Chávez em defesa de Anahí, que recentemente voltou a ser alvo de críticas por causa de sua aparência física. O cantor se pronunciou durante uma entrevista rápida a jornalistas, no México, e pediu empatia ao público diante dos comentários sobre a amiga.

Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (9), Christian aparece sendo abordado por repórteres ao desembarcar em um aeroporto. Questionado sobre as observações a respeito do peso de Anahí, o artista respondeu de forma breve, mas direta: “Acho que as pessoas precisam se acalmar, somos todos seres humanos”. A fala repercutiu rapidamente entre os fãs, que elogiaram a postura do cantor e saíram em defesa da colega nas redes sociais.

A resposta surgiu em meio a uma nova onda de especulações sobre o estado de saúde de Anahí, que, apesar das críticas, vem mantendo discrição. A cantora tem sido alvo constante de comentários nas redes sempre que faz aparições públicas — uma situação que fãs consideram injusta, já que a artista opta por manter a vida pessoal longe dos holofotes desde o fim da turnê Soy Rebelde Tour.

Christian Chávez: Declaração aconteceu em meio a rumores de reconciliação entre os ex-integrantes

Além do episódio envolvendo Anahí, Christian também falou sobre a possibilidade de um novo reencontro do RBD. Sem se estender, o cantor afirmou: “Espero que sim, depende do mundo e das coisas acontecerem”. A declaração reacendeu a esperança entre os fãs de que o grupo possa voltar aos palcos em breve.

Os rumores de uma reconciliação entre os integrantes ganharam força recentemente após o registro de duas novas músicas na Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores (ASCAP). As faixas, intituladas “Donde Estás” e “Parece Invierno”, trazem Christopher Uckermann como um dos compositores, o mesmo que assinou “Cerquita de Ti”, lançada em 2023 durante a turnê de reencontro.

Outro ponto que alimenta as especulações é um suposto documento que teria sido assinado por Dulce María em nome do grupo, o que indicaria movimentações nos bastidores. O RBD ainda possui um álbum inédito gravado em 2023, além de um DVD filmado no Brasil, ambos engavetados desde a pausa das atividades.

Enquanto os fãs sonham com um retorno, a fala de Christian Chávez reforça o carinho e a cumplicidade que ainda existem entre os ex-integrantes. Mesmo discretos sobre a vida pessoal, eles continuam sendo figuras centrais na cultura pop latina.

Com o público mais atento do que nunca, qualquer gesto ou declaração do grupo é suficiente para reacender o sentimento de nostalgia — e manter viva a esperança de que o RBD ainda tem capítulos inéditos a escrever.