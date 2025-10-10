Hayley Williams aponta Morgan Wallen em música e fala sem filtros sobre racismo

Hayley Williams, vocalista do Paramore, não poupou palavras ao falar sobre seu novo álbum solo, Ego Death at a Bachelorette Party. Em participação recente no podcast Popcast, do New York Times, a cantora revelou detalhes sobre a faixa-título, que já chama atenção por sua letra direta: “Serei a maior estrela no bar deste cantor country racista”.

Quando questionada se a música citava alguém em específico, Williams foi categórica: “Poderia ser um casal, mas sempre estou falando do Morgan Wallen. Tô cagando. Me encontra no Whole Foods, vadia. Eu não ligo. Simplesmente não ligo”, disse, deixando claro seu posicionamento.

A cantora, que sempre se manifesta sobre questões raciais, explicou que o tema a incomoda por ser transversal, afetando desde mudanças climáticas até debates sobre direitos LGBTQIA+. “Não sei por que isso se tornou a coisa que mais me irrita. Acho que é porque é tão interseccional”, completou.

O alvo de suas críticas, Morgan Wallen, 32, já enfrentou repercussão em 2021 após a divulgação de um vídeo em que usava um termo racial ofensivo. Na época, várias artistas country se posicionaram contra o incidente, e Wallen pediu desculpas publicamente, afirmando que se arrepende do ocorrido e prometendo melhorar.

Desde então, o cantor buscou se educar sobre o tema, se reunindo com líderes negros da indústria musical, incluindo Kevin Liles, Eric Hutcherson e Bebe Winans, além de se envolver com a Black Music Action Coalition. Wallen admitiu à Billboard em 2023 que não tinha noção do alcance de suas palavras: “Aprendi o quanto minhas palavras importam”, afirmou.

Hayley Williams revela sua faixa favorita de Ego Death at a Bachelorette Party

A cantora Hayley Williams marcou presença no programa Digging with Flo, transmitido pelo YouTube da NTS. Durante a entrevista, a artista falou sobre diferentes aspectos de sua trajetória em carreira solo, com destaque para o processo criativo por trás de seu mais recente álbum, Ego Death at a Bachelorette Party. Além disso, a vocalista do Paramore aproveitou a oportunidade para revelar qual é sua faixa favorita do novo trabalho.

Ao ser questionada sobre essa escolha, Hayley Williams explicou que costuma ter uma ligação especial com as últimas músicas que escreve para seus projetos, pois elas representam um momento de maior clareza artística e emocional. Foi nesse contexto que a cantora revelou a relação afetiva que mantém com a canção que encerra o disco:

“Minha música favorita é geralmente a última que escrevo. Nesse caso, é justamente a que fecha a tracklist. Sinto muito orgulho dela, porque não planejei compô-la, e ainda assim percebo o quanto eu realmente precisava que ela existisse. Ao mesmo tempo, confesso que tive medo dela.”

Mais adiante, Hayley Williams comentou sobre o tom emocional que permeia Ego Death at a Bachelorette Party. Para ela, o álbum se diferencia por permitir que versões passadas de si mesma tenham voz, traduzindo vulnerabilidades e sentimentos que talvez não fossem expressos em outros contextos. Ao refletir sobre esse processo, a artista destacou a intensidade emocional que atravessa as composições:

“Acho que esse álbum é repleto de momentos em que permiti que uma versão mais jovem de mim fosse tão emotiva quanto quisesse, tão absurda quanto precisasse ser, dizendo coisas que eu precisava expulsar do meu sistema para que não ficassem apodrecendo dentro de mim.”

Com este lançamento, Hayley Williams dá continuidade à sua trajetória solo, que já conta com dois discos anteriores: Petals for Armor (2020) e Flowers for Vases/Descansos (2021). Entre as faixas de Ego Death at a Bachelorette Party, uma das que mais se destaca é “Parachute”, apontada pela própria cantora como sua favorita. A canção rapidamente se consolidou como um dos grandes sucessos do álbum, ultrapassando a marca de 9 milhões de reproduções no Spotify desde sua estreia em 1º de agosto.